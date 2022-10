Con trai đâm bố tử vong, mẹ nói chồng bị 'đột tử' để giấu tội cho con

Thời điểm cháu C.T.L và 2 bạn nhỏ cùng thôn đang chơi ở sân nhà C, bố mẹ và người thân của C không có nhà, C và T đã lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu L.