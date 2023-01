Con đường nhúng chàm của cựu quan chức Trung Quốc bị tử hình treo

Tờ China Daily dẫn phán quyết từ Tòa án Nhân dân thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, viết rằng, án tử hình treo sẽ cho phép Lưu hoãn thi hành án 2 năm. Nếu trong thời gian này, phạm nhân không được giảm án hoặc đặc xá, bản án sẽ chuyển thành tù chung thân.

Lưu Ngạn Bình (giữa) trước tòa hôm 10/1. Ảnh: CCTV-13

“Từ 2001 tới 2022, Lưu Ngạn Bình đã lợi dụng quyền lực khi còn công tác ở Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI)... để nâng đỡ các doanh nghiệp, bổ nhiệm nhiều cá nhân vào cơ quan công quyền trái quy định cũng như nhúng tay vào nhiều vụ án, sau đó nhận tiền và tài sản giá trị. Theo các điều tra viên, số tài sản phi pháp Lưu nhận lên tới 234 triệu NDT (hơn 818 tỷ đồng)”, phán quyết của tòa án nêu rõ.

“Hành vi của Lưu đã cấu thành tội nhận hối lộ. Số tiền ông này nhận hối lộ cực kỳ lớn, gây tác động tiêu cực tới xã hội và tổn thất rất lớn tới lợi ích quốc gia cũng như người dân, nên đáng bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Lưu đã thành khẩn khai nhận cũng như chủ động nộp lại số tiền nhận hối lộ, nên ông ta nhận được sự khoan hồng từ pháp luật”, phán quyết nêu thêm.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Lưu Ngạn Bình sinh năm 1955 ở huyện Phong Nam thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Lưu từng học tại Đại học Khoa học chính trị và Luật Trung Quốc từ năm 1974-1979. Trong khoảng thời gian này, Lưu gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1979, Lưu được điều về công tác tại Cục Công an thành phố Bắc Kinh. Đến năm 2009, Lưu được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh vệ thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Tới tháng 8/2011, Lưu được đề bạt làm trợ lý cho Bộ trưởng Công an. Vào tháng 6/2013, Lưu giữ chức Thứ trưởng Công an.

Lưu lúc còn công tác ở Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Theo tờ Sohu, Lưu trong thời gian công tác ở Bộ Công an Trung Quốc vào cuối thập niên 2000 đã gặp gỡ và gia nhập ‘nhóm quan tham’ do quan chức Tôn Lực Quân đứng đầu. Nhóm quan tham này gồm 8 thành viên, được Tôn lập ra nhằm lợi dụng chức vụ và sức ảnh hưởng trong xã hội để nâng đỡ một số doanh nghiệp. Đổi lại, họ thu về những khoản tiền hoặc tài sản bất chính từ nhiều doanh nghiệp được họ giúp.

Tôn Lực Quân (khoanh đỏ) và một số thành viên khác trong nhóm quan tham. Ảnh: CCTV

Tới tháng 5/2015, Lưu giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Bộ Công an Trung Quốc. Vào tháng 10 cùng năm, Lưu được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn Kiểm tra và Giám sát kỷ luật trực thuộc CCDI. Từ tháng 1/2018 tới khi "ngã ngựa" vào tháng 3/2022, Lưu được bầu làm Ủy viên khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc.

Tuấn Trần