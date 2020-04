Bắt đối tượng đâm người trọng thương rồi bỏ trốn sang Trung Quốc icon

Sáng 01/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Toàn (SN 1989), trú tại xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) về “Tội cố ý gây thương tích”.