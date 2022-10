Cô gái 'chịu chết' khi xe máy bốc cháy trên xa lộ Hà Nội, nhiều tài xế xúm vào giúp đỡ

Theo người chia sẻ clip lên mạng xã hội, vào tối muộn ngày 16/10/2022 khi người này đang đi trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua ngã tư Bình Thái, quận 9, TP Hồ Chí Minh thì thấy một cô gái đứng phía sau chiếc xe máy đang cháy.

"Thấy kỳ kỳ liền quay đầu xe chạy ngược chiều lại thì thấy chiếc xe đang bốc lửa cháy ở đầu xe. Mình vội vàng lại tắt nguồn xe rồi nhờ các tài xế xe lớn giúp dập lửa", người chia sẻ clip miêu tả tình huống.

Cô gái hoảng sợ đứng xa chiếc xe máy đang bốc lửa cháy ở đầu xe.

Người đi đường kịp thời khống chế ngọn lửa giúp cô gái. (Hình ảnh cắt từ clip)

Trên mạng xã hội, cô gái trong clip cũng lên tiếng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mọi người và giải thích vì sao mình lại đứng ra xa như vậy: "Em rất cảm ơn các anh khi đó đã giúp đỡ em ạ. Em cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ. Khi phát hiện xe cháy em dừng lại đứng ra xa vì em không rành về xe, em sợ nó phát nổ nên đứng xa và gọi người quen giúp đỡ ạ".

Đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận trên mạng xã hội. Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Tội nghiệp em gái hiền lành không biết làm gì chỉ đành đứng nhìn, may có các anh nên còn giữ được tài sản. Cảm ơn các anh, đời sống cần lắm những anh như vậy";

"Thương bé không biết giải quyết tình huống, cảm ơn bác tài xế xe lớn đã giúp em. Chúc các bác thượng lộ bình an";

"Xe độ đèn bởi người lớn, dây điện quá tải gây cháy chắc luôn. Giờ nhiều tay thợ cứ nhập hàng kém rồi bắt vào chứ có quan tâm đến dây, tải đâu. Có lần đang chạy xe tự nhiên thấy bốc khói, may mà có quán nước mình tấp vào xin nước dập trước khi nó bốc lửa";

"Qua đây các bố mẹ cũng nên hướng dẫn con em mình cách xử lý các tình huống để con an toàn và bảo toàn được tài sản tốt nhất có thể. May nay gặp được các bác tài đường xa với tài xế container nhiệt tình, chúc mọi người thượng lộ bình an".

Lam Giang

Clip: MXH