Viên đá vũ trụ hàng tỷ năm tuổi già nhất từng rơi xuống Trái Đất

Các chuyên gia tiến hành phân tích một thiên thạch phát hiện ở sa mạc Sahara có thể làm sáng tỏ hệ mặt trời từ thủa sơ khai.

Viên đá vũ trụ 4,6 tỉ năm tuổi, nặng khoảng 32 kg, có màu rám nắng với những đốm màu xanh lá cây trong suốt.

Viên đá vũ trụ có tên là Erg Chech 002 (EC 002) từng là một phần của hành tinh nào đó thủa sơ khai.

Các chuyên gia cho biết thiên thạch là mảnh đá từ một hành tinh hình thành trước khi Trái Đất tồn tại.

Nhóm các nhà khoa học Pháp và Nhật Bản xác định rằng tảng đá từng là dung nham lỏng, đã nguội lạnh, đông đặc hơn 100.000 năm trước, cuối cùng rơi trúng Trái Đất.

Những tảng đã này thoạt nhìn trông giống những gì có trên Trái Đất nhưng EC 002 chủ yếu có thành phần từ đá núi lửa, rất giàu natri, sắt và magie.

Theo nhóm nghiên cứu, EC 002 là đá từ tính lâu đời nhất từng được quan sát. EC 002 là hạt tương đối thô, chứa khoảng 58% silicon dioxide, rất hiếm.

Các mảnh của EC 002 tìm thấy ở Adrar, Algeria, vào tháng 5/2020, phát hiện giúp cung cấp thêm thông tin về lớp vỏ nguyên sơ bao phủ những tiền hành tinh cổ xưa nhất. Nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Những vụ việc liên quan đến thiên thạch vẫn luôn thu hút sự chú ý của người dân khắp thế giới và giới khoa học. Có rất nhiều vụ việc vẫn chưa có lời đáp dù hàng thập kỷ đã trôi qua.

Nhiều năm qua, các nhà khoa học tìm kiếm bằng chứng sớm nhất về việc thiên thạch rơi xuống Trái Đất trúng người và gây thiệt mạng. Trên tạp chí Khoa học Khí tượng và Hành tinh, các chuyên gia từng giải thích về việc phát hiện bằng chứng về vụ việc xảy ra ở Iraq vào cuối thế kỷ 19.

Hay vụ việc diễn ra vào năm 2007, chỉ vài giờ sau khi một thiên thạch lao xuống gần ngôi làng hẻo lánh Carancas ở Peru, hàng trăm người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lạ. Các nhân chứng kể lại rằng họ đã nhìn thấy một vật thể bốc lửa băng qua bầu trời, sáng rõ đến độ cư dân ở cách đó 20 km vẫn quan sát được.

Vào năm 2017, một thiên thạch đã gây chú ý khi nó xuất hiện trên bầu trời Michigan. Quả cầu lửa rực sáng khiến các thợ săn thiên thạch tranh nhau tìm mảnh vỡ của khối đá vũ trụ quý hiếm.

Chiếc xe bay lơ lửng giữa trời mây gây bão mạng Video ảo ảnh quang học cho thấy người phụ nữ điều khiển chiếc xe ô tô bay qua những đám mây lan truyền trên mạng xã hội TikTok.

Hoàng Dung (lược dịch)