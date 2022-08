Jyoti Amge là người phụ nữ lùn nhất thế giới, nhưng điều đó không khiến cô trở nên tự ti mà ngày một toả sáng.

Jyoti Amge, 29 tuổi, đến từ Maharashtra, Ấn Độ được mệnh danh là người phụ nữ lùn nhất thế giới.

Người phụ nữ 29 tuổi chỉ cao gần 62 cm, nặng 5,4 kg

Mẹ của Jyoti là bà Ranjana cho biết cô có kích thước bình thường khi mới sinh và những năm đầu thơ ấu. Sự phát triển của Jyoti thực sự dừng lại khi cô ấy bước sang tuổi thứ 5 và không thay đổi kể từ đó đến nay.

Tuy nhiên, bất chấp ngoại hình khác lạ, cô ấy vẫn tiếp tục đến trường với các bạn cùng lứa tuổi. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, Jyoti vượt qua khó khăn, chưa bao giờ nghĩ chiều cao khiêm tốn của mình là một trở ngại.

Chị gái của Jyoti vẫn thường đưa cô đi khắp trường đại học và điều đó đã giúp cô hoàn thành việc học tập và tốt nghiệp thành công.

"Khi cô ấy chưa nổi tiếng, mọi người thường trêu chọc và chế giễu vì ngoại hình khác lạ. Khi đó Jyoti từng cảm thấy rất chán nản. Sự kiên trì và nhiệt thành của Jyoti chủ yếu xuất phát từ gia đình, những người luôn ủng hộ và ủng hộ cô tiếp tục bước tiếp", cha của Jyoti chia sẻ.

Các bác sĩ cho rằng lý do khiến chiều cao của Jyoti không tăng là do thiếu hụt hormone tăng trưởng. Sau này, tình trạng của Jyoti được xác định là do mắc chứng achondroplasia hiếm gặp. Đây là một loại bệnh lùn khiến cô không thể cao lớn như bình thường.

Năm 18 tuổi, Jyoti ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới trở thành người phụ nữ lùn nhất thế giới. Cô gái chỉ cao 61,95 cm, nặng 5,4 kg, nặng hơn lúc mới chào đời chưa đến 4kg.

Năm 2012, Jyoti Amge gặp người đàn ông cao nhất thế giới, Sultan Kosen, và cô đã cùng anh chụp hình kỷ niệm.

Jyoti gặp gỡ kết bạn với người đàn ông cao nhất thế giới, Sultan Kosen

Mọi thứ Jyoti sử dụng từ quần áo cô mặc, phụ kiện, dao kéo, dĩa thìa, đều phải chỉnh sửa kích thước cho phù hợp với chiều cao đặc biệt của cô.

Từ khi còn nhỏ, cô gái nổi tiếng Ấn Độ này mong muốn trở thành diễn viên. Cô chăm chỉ theo đuổi nghiệp diễn và bất chấp định kiến ​​của mọi người, Jyoti giờ đã thực hiện được hoài bão của cuộc đời.

Jyoti không chỉ nổi tiếng với tư cách là một nữ diễn viên, người có ảnh hưởng ở quê hương Ấn Độ mà cô ấy còn đi khắp thế giới, gặp gỡ nhiều người, đóng vai trò là đại sứ của Kỷ lục Guinness Thế giới.

Cô gái 29 tuổi từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình cả trong và ngoài nước. Cô dự định sẽ tiếp tục theo đuổi, phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình trong tương lai. Trên thực tế, cô gái lùn nhất thế giới đã xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng American Horror Stories: Freak Show.

Jyoti đã và đang nỗ lực nhiều hơn để thực hiện ước mơ của mình, bác bỏ những ý kiến cho rằng một cô gái tầm vóc nhỏ bé như cô không thể thành công trong cuộc sống.

