Chạm trán với đàn voi, du khách tham quan suýt mất mạng

Vụ việc xảy ra tại Khu bảo tồn Selat, gần Kruger, Nam Phi khi chiếc xe tải lại gần một đàn voi đang vào mùa sinh sản.

Chiếc xe tải chở khách tham quan đang đi quanh khu bảo tồn thì phát hiện đàn voi đang di chuyển gần đó. Người hướng dẫn viên có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã điều khiển vụ việc và may mắn không ai bị thương.

Anh cho biết không rõ vì lý do gì nhưng khi xe tải đến gần đàn voi thì một con voi đực mất bình tĩnh bất ngờ quay ngược lại và tiến lại gần chiếc xe.

Chiếc xe tải đã dừng lại ở một khoảng cách an toàn so với đàn voi, nhưng con voi đực không có ý dừng lại, tiếp tục hướng về phía xe tải. Đoạn video cho thấy sinh vật to lớn dùng chiếc vòi dài và ngà đâm vào phía trước của chiếc xe, buộc người hướng dẫn ngồi phía trước phải nhảy ra ngoài.

Hướng dẫn viên hét lớn cảnh báo mọi người rằng 'ra khỏi đây, tránh ra, tránh ra', giục mọi người tìm nơi trú ẩn trong khi con voi tiếp tục tấn công đẩy chiếc xe rất mạnh và không có ý định dừng lại.

Bryan Havemann, Giám đốc khu bảo tồn Selati cho biết: "Mặc dù xe bị hư hỏng nặng nhưng rất may không có người nào trên xe bị thương".

Con voi đực đang trong mùa giao phối và trở nên tức giận khi cả nhóm đến quá gần đàn của nó. Khi chúng vào mùa sinh sản, nồng độ testosterone của voi tăng lên đến 60 lần. Chúng trở nên hung dữ hơn và thù địch với bất cứ đối tượng nào đến gần đàn của nó, kể cả con người và tiết ra chất nhờn giống như hắc ín trên đầu để cảnh báo về sự nguy hiểm của chúng.

Khu bảo tồn Selati là nơi sinh sống của hơn 50 loài động vật có vú có kích thước từ trung bình đến lớn, trong đó bao gồm voi, tê giác đen và trắng, linh dương sable, sư tử, báo hoa mai và báo gêpa. Mặc dù từng có sự cố xảy ra trong quá khứ nhưng khu bảo tồn như Selati là nơi trải nghiệm du lịch an toàn.

Hoàng Dung (lược dịch)