Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu em nhỏ đuối nước

Phát hiện một em nhỏ đang chới với dưới hồ nước sâu, em Đặng Ngọc Thái An (học sinh lớp 9 ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã cũng cảm, cứu nạn nhân thoát khỏi đuối nước.

Ngày 5/5, đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Đặng Ngọc Thái An, học sinh lớp 9D, trường THCS Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu bạn bị đuối nước.

Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Đặng Ngọc Thái An.

Trước đó, vào ngày 20/4, em Đặng Ngọc Thái An đang trên đường đi về nhà lấy giấy tờ bị thiếu để làm căn cước công dân tại trường, khi đi ngang qua Đài tưởng niệm xã Quỳnh Hồng thì phát hiện một nhóm học sinh đang đứng hô hoán.

Lại gần kiểm tra, An phát hiện một em nhỏ đang chới với dưới hồ nước, ngay lập tức, em nhảy xuống ứng cứu đưa em học sinh lên bờ, tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo và kịp thời cứu sống em nhỏ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Thái Minh Sỹ đã biểu dương hành động dũng cảm của em Đặng Ngọc Thái An và chia sẻ: "Hành động đẹp của em Thái An cần được lan tỏa và tuyên truyền rộng rãi; bên cạnh đó, sự việc cũng là lời cảnh báo để các em học sinh, phụ huynh và gia đình cần trau dồi thêm kiến thức về công tác phòng chống đuối nước để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra”.

Trước đó, vào ngày 22/4, Huyện đoàn Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã đến Trường THCS Quỳnh Hồng trao giấy khen, tuyên dương em Đặng Ngọc Thái An đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu bạn bị đuối nước.

Trong thập kỉ vừa qua, đuối nước cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người trên toàn cầu. Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước. Đây là một trong mười nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi.

Hơn 90% các tai nạn đuối nước xảy ra tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Con số nghiêm trọng này còn chưa bao gồm số người tử vong do tai nạn giao thông đường thủy và thảm họa, thiên tai.

Tại Việt Nam, với nhiều nỗ lực ngăn ngừa, mỗi năm đã giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước, tuy nhiên, theo ước tính năm 2020, mỗi năm hiện vẫn còn khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước.

Cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: “Mất một đứa trẻ do đuối nước là một bi kịch mà gia đình phải gánh chịu, và không cha mẹ nào nên trải qua nỗi đau đó, không ai phải trải qua cả. Chính phủ và các đối tác đã có những giải pháp giảm tử vong do đuối nước, tuy nhiên ở cấp độ cộng đồng, chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức của mỗi gia đình để bảo vệ con em mình khỏi đuối nước”.

Bảo Trâm