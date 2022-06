Sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân do sạt lở ở huyện biên giới Mường Lát

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng cũng như vận động nhân dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Sáng 7/6, thông tin từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, do mưa lớn từ đêm qua (6/6) trên địa bàn huyện khiến cho xã Mường Lý phải sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo đó, có một hộ gia đình (6 khẩu) ở bản Xa Lung, xã Mường Lý đã được sơ tán trong đêm đến nơi an toàn và hiện tại chính quyền đang vận động cũng như hỗ trợ 45 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu ở bản Ún sơ tán đến trường học.

Ngoài ra, chính quyền địa phương xã Mường Lý cũng cho biết tình trạng sạt lở không chỉ ở bản Ún, Xa Lung mà còn xuất hiện ở các bản Xì Lồ, Trung Tiến… và một số lúa, hoa màu bị vùi lấp.

Sạt lở khiến đất tràn cả vào nhà dân.

Cũng theo UBND xã Mường Lý, chính quyền sẽ ưu tiên sơ tán người trước, sau đó là di dời tài sản đến nơi an toàn và trong ngày hôm nay cũng sẽ sơ tán khoảng hơn 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Mường Lát đang xuất hiện mưa lớn với lượng mưa đo được khoảng hơn 100mm khiến nhiều nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Hiện chính quyền đang gấp rút vận động, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Chính quyền sẽ sơ tán khoảng hơn 100 hộ đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua và sáng nay (07/6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 06/6 đến 08h ngày 07/6 như: Sơn La 196.8mm, Tân Lạc (Hòa Bình) 138.6mm, Mai Châu (Hòa Bình) 126mm, Kim Bảng (Hà Nam) 125.4mm, Quan Hóa (Thanh Hóa) 167mm,… Dự báo trong ngày hôm nay (07/6), ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ đêm nay đến sáng 09/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa lớn khiến nước suối dâng cao, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống.

Nhiều nhà dân bị sạt lở tới chân vách, không đảm bảo an toàn khi người dân cư trú.

Trần Nghị