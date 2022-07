Sạt lở trên quốc lộ 16, huyện miền núi Nghệ An bị chia cắt

Một khối lượng đất, đá trên tuyến quốc lộ 16, đoạn qua huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) bất ngờ sạt lở, gây ách tắc, giao thông đi lại khó khăn.

Ngày 24/7, ông Mùa Bá Giờ, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, một điểm trên quốc lộ 16 đi qua địa bàn xã bất ngờ sạt lở, gây ách tắc.

Trước đó, vào chiều ngày 23/7, một khối lượng lớn đất đá trên quốc lộ 16, đoạn giáp ranh giữa bản Huồi Thăng và Huồi Đun (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) bất ngờ sạt lở xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 16 gây chia cắt, người dân, các phương tiện không thể lưu thông vào chiều 23/7.

Ước tính, hơn 20m3 đất đá đổ từ trên núi xuống đường, dài khoảng 10m. Hầu hết các phương tiện tham gia giao thông qua đây không thể đi lại. Một số người dân liều mình khiêng xe máy qua khu vực sạt lở, tiểm ẩn nguy hiểm.

Theo lãnh đạo địa phương, mấy ngày qua trên địa bàn xã có mưa thường xuyên, nên xảy ra tình trạng sạt lở nói trên.

“Đến chiều tối cùng ngày (23/7), đơn vị quản lý đường bộ đã đang huy động máy móc, nhân lực để giải phóng đoạn sạt lở nói trên, đảm bảo giao thông trên tuyến”, ông Giờ cho biết thêm.

Một số người dân liều mình khiêng xe máy qua khu vực sạt lở.

Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi (Sở NN&PTNN Nghệ An), hiện nay trên địa bàn tỉnh có 240 điểm cảnh báo nguy cơ lũ ống, lũ quét ở 25 xã của 6 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp với 2.124 hộ (12.387 người).

Đối với vùng nguy cơ lũ quét, xác định có khoảng 2.575 hộ, trên 15.000 người bị ảnh hưởng cần phải sơ tán khi xảy ra sự cố. Qua khảo sát Nghệ An hiện còn 244 hộ dân ở các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương… cần phải bố trí khẩn cấp đến nơi ở mới để tránh nguy cơ lũ ống, lũ quét đe dọa đến tính mạng và tài sản.

Cụ thể như tại huyện miền núi Tương Dương hiện có trên 30 điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét, tập trung ở chủ yếu ở các xã Yên Na, Yên Hoà, Nga My, Lượng Minh, Tam Hợp… Còn tại huyện Kỳ Sơn hiện có trên 30 điểm sạt lở núi và trên 20 điểm xảy ra nguy cơ lũ quét, lũ ống, có khoảng gần 500 hộ ảnh hưởng vùng lũ quét, lũ ống thuộc các xã Tà Cạ, Phà Đánh, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý…

Nhiều điểm sạt lở, nguy hiểm ở huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh tư liệu)

Để giảm thiểu nguy cơ do lũ ống, lũ quét gây ra, các ngành chức năng địa phương đang tập trung nguồn lực, từng bước bố trí, sắp xếp lại dân cư gắn với sinh kế các khu vực có nguy cơ lũ quét. Đặc biệt, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn xây dựng, bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng lũ quét, nhất là địa bàn các huyện miền núi Nghệ An.

Việt Hòa