Hà Tĩnh mưa to, nước đổ về nhiều, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn

Mặc dù mới đạt 2/3 dung tích thiết kế nhưng do mưa to, nước đổ về nhiều nên từ 9h sáng nay (17/10), hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bắt đầu điều tiết xả nước qua cống, tràn với lưu lượng từ 10 – 80 m3/s.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biền Đông nên khu vực Hà Tĩnh xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Mặc dù vào lúc 17h ngày 16/10/2021, mực nước tại hồ Kẻ gỗ đang ở cao trình +26,99/32,5m (tương đương 200/345 triệu m3). Tuy nhiên, do mưa lớn, lưu lượng nước đổ về hồ là 150m3/s và có khả năng tăng lên.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngày 16/10/2021, ông Phan Viết Liệu, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đã ký văn bản thông báo số 959/TB-TLNHT về việc vận hành, điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Theo đó, để đảm bảo phương án dự phòng cho trường hợp tiếp tục mưa lớn có thể xảy ra vượt ngoài tầm dự báo như các năm trước, khi mực nước đạt ngưỡng xả lũ mới vận hành xả tràn thì nguy cơ làm tăng ngập lụt cho vùng hạ du, đơn vị đã quyết định tiến hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Sau khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ vào tháng 10/2020, 150 thôn/20 xã, thị trấn ở Cẩm Xuyên bị ngập úng với 13.339 hộ/43.028 nhân khẩu phải thực hiện di dời.

Thời gian bắt đầu từ 9h ngày 17/10/2021. Lưu lượng từ 10m3/s đến 80m3/s. Hình thức xả qua cống lấy nước tại 2 cửa xả thủy điện và xả qua 2 cửa tràn Dốc Miếu, độ mở từ 30cm đến 150cm. Thời gian kết thúc việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ, sẽ có thông báo sau.

“Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống, thông báo và hướng dẫn đến tận người dân biết, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ Kẻ Gỗ”, văn bản ghi rõ.

Theo Báo cáo của UBND huyện Cẩm Xuyên, hồi tháng 10 năm 2020, do mưa lớn kéo dài, khi vùng hạ lưu đã “no nước” thì hồ Kẻ Gỗ mới bắt đầu điều tiết với lưu lượng 500 m3/s. Thời điểm cao nhất vào lúc 11h ngày 19/10/2020 mực nước tại hồ là 33,78m, lưu lượng xả 1000m3/s, khiến vùng hạ du bị nhấn chìm trong nước.

Trận lũ lịch sử năm 2020 đã khiến 150 thôn/20 xã, thị trấn bị ngập úng với 13.339 hộ/43.028 nhân khẩu phải thực hiện di dời; 01 người chết, 27 người bị thương; 3 nhà thiệt hại hoàn toàn, 27 nhà thiệt hại 50-70%, 35 nhà thiệt hại 30-50%.

Trận lũ lịch sử năm 2020 khiến còn 230 con trâu, 6.925 con lợn và 401.749 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Có 38 điểm trường bị ảnh hưởng, 13 cơ sở y tế bị ngập, hư hại; 11.701 tấn lúa giống, lúa thương phẩm các loại bị ướt, hư hại hoàn toàn; 230 con trâu, 6.925 con lợn và 401.749 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Khoảng 52ha tôm, 375 ha cá các loại bị ngập, tràn bờ; 2,5km đê cấp 4, 3km kè sông, biển bị sạt lở, hư hỏng nặng. Ngoài ra còn thiệt hại về xây dựng, thông tin liên lạc, đồ dùng sinh hoạt của người dân, ước tính tổng thiệt hại khoảng trên 750 tỷ đồng.

Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo, được khởi công xây dựng trên lưu vực của sông Rào Cái từ năm 1976, đến năm 1983 thì toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng.

Hồ nằm giữa các sườn đồi, triền núi thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hồ có chiều dài gần 30km, gồm 1 đập chính và 3 đập phụ với sức chứa 345 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho gần 17.000 ha lúa, màu, thuộc các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và phía Bắc huyện Kỳ Anh. Hồ còn là nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào cho các vùng dân cư xung quanh.

