Chồng nấu cơm cữ vừa giàu dinh dưỡng vừa đẹp mắt chăm vợ sau sinh

Chế độ ăn uống sau sinh đối với chị em phụ nữ vô cùng quan trọng. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến việc phục hồi cơ thể sau sinh, chất và lượng sữa mẹ dành cho bé. Chính vì thế, thực đơn cơm cữ khiến chị em rất quan tâm.

Thông thường những mâm cơm cữ sẽ được mẹ đẻ hoặc mẹ chồng/em chồng nấu giúp. Riêng chị Hoài Lâm (Thái Bình) thì sau khi bà nội và bà ngoại nấu giúp thời gian đầu thì cơm cữ của chị đều do một tay ông xã đảm nhiệm.

Cơm cữ do chồng chị Hoài Lâm nấu rất hấp dẫn.

Nhìn những thực đơn cơm cữ mà ông xã nấu cho chị Hoài Lâm, ai nấy đều trầm trồ vì các bữa ăn đầy màu sắc, trông rất hấp dẫn mà lại đầy đủ dinh dưỡng, ít kiêng khem, đủ khẩu phần cho bà đẻ hồi phục sau sinh. Với chị Hoài Lâm, những mâm cơm này luôn là kỷ niệm hạnh phúc của hai vợ chồng.

Nhiều người không chỉ khen ngợi khả năng nấu nướng của chồng chị Hoài Lâm mà còn thầm ngưỡng mộ tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau.

Mâm cơm cữ phong phú các món ngon

Trong quá trình mang thai cũng như sinh nở, các mẹ đã mất nhiều năng lượng cho những hoạt động như: cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi phát triển, sản xuất sữa non trong những tháng cuối của thai kỳ và tiết sữa để nuôi con ngay sau khi sinh, mất máu khi sinh... Do đó, nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của các mẹ đang nuôi con bú là rất cao, thậm chí còn cao hơn so với thời kỳ thai nghén. Thế nên, việc được chăm sóc như vậy không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn giúp mẹ bỉm cảm thấy hạnh phúc, giảm stress sau sinh.

Cùng xem thêm những mâm cơm cữ ngon lành do ông xã nấu cho chị Hoài Lâm:

Hoàng Thanh