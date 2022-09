Các bác sĩ tại Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia, cho biết đơn vị này từng điều trị cho nhiều trường hợp cuồng chuyện ấy. Có nhiều bạn trẻ do lạm dụng thuốc kích thích, bị chấn thương vùng thần kinh nhưng cũng có những người nhu cầu quá cao do ảnh hưởng của tâm lý.

Trường hợp nữ bệnh nhân tên C, ngoài 30 tuổi, trú tại Hà Nội đến khám trong tâm trạng lo lắng. Cô gái đã bị chồng bỏ chỉ vì nhu cầu chuyện ấy quá cao.

Do nhu cầu của C. quá lớn, chồng cô không đáp ứng đủ. C. đã biến những lúc cảm xúc thăng hoa của hai vợ chồng thành sự hành xác. Nhiều lần chồng không đáp ứng chuyện ấy, C. đã xông vào lột sạch quần áo của chồng để đòi hỏi.

Ham muốn quá nhiều, C. đã đi ngoại tình và cùng lúc quan hệ với nhiều người. Nhưng sau mỗi cuộc yêu, C. vẫn chưa thoả mãn và luôn có xu hướng tìm kiếm kích thích chuyện ân ái.

Chồng C. sợ nhu cầu của vợ nhiều quá nên đã ly thân. Trong thời gian ly thân với chồng, cô thay người tình như thay áo, hầu như ai cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của kiều nữ này.

Khi vào viện khám, C cho biết chồng đã bỏ cô. Bản thân C. cũng lo lắng vì không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhìn vẻ bề ngoài của C. nhỏ nhắn, mảnh mai, nhanh nhẹn, giỏi giang không ai nghĩ cô lại mang nỗi niềm khó nói.

Ảnh minh hoạ.

TS Trịnh Thanh Hương – Phòng tâm lý lâm sàng – Viện Sức khoẻ tâm thần, cho biết khi tiếp xúc với bệnh nhân, bác sĩ mới biết được bệnh nhân bị những sang chấn tâm lý từ thời thơ ấu. Bệnh nhân đã bị lạm dụng tình dục, bị ép xem phim người lớn từ lúc học cấp 2. Người bệnh có suy nghĩ lệch lạc về tình dục, vô tình trở thành thói quen lúc nào không hay.



Theo TS Hương, các yếu tố tâm lý của người bệnh từ lúc còn bé ảnh hưởng rất lớn tới xu hướng tình dục trong tương lai. Ngoài ra, các cách tiếp cận tình dục trên sách báo, phim ảnh cũng tạo ra nhân cách của họ khiến họ tìm kiếm hoạt động tình dục nhiều hơn.



Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – nguyên bác sĩ BV Nông nghiệp, cho biết cuồng chuyện ấy hay còn gọi nghiện sex được xem là bệnh. Ở nữ giới, nếu chị em luôn thường trực cảm giác thôi thúc mạnh mẽ về chuyện tình dục và buộc phải tìm các biện pháp nhằm thỏa mãn ham muốn như xem phim “nóng”, thủ dâm, tìm cách ve vãn người khác được coi là cuồng loạn.

BS Dung từng điều trị cho bệnh nhân nữ luôn nghĩ về chuyện ấy. Người khác có thể quan hệ tuần 2, 3 lần nhưng người nghiện có thể ngày nào cũng “yêu”, thậm chí là “yêu” 2-3 lần/ngày. Không được thoả mãn, chị em cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người, không “ăn ngon ngủ yên” và buộc phải sử dụng nhiều biện pháp khác để đáp ứng nhu cầu của mình.



BS Dung cho rằng nếu nhu cầu tình dục quá cao, còn kiểm soát được hành vi thì có thể trò chuyện tâm lý. Nếu phụ nữ ở mức độ nặng hơn là nghiện sẽ nguy hiểm. Bởi vì nghiện họ có thể làm hại chính mình và bạn tình để thoả mãn khoái cảm tình dục.

Nhiều phụ nữ sử dụng cả đồ chơi tình dục gây thủng cùng đồ chỉ để thoả mãn như cầu tình dục quá cao của mình. Những người phụ nữ này sẽ dễ phải đối mặt với nguy cơ hôn nhân tan vỡ và xã hội kì thị, xa lánh.



TS Hương cho rằng để giới trẻ có hành vi tình dục đúng đắn, vượt qua cảm dỗ của phim ảnh, các sản phẩm mang tính khiêu dâm thì việc giáo dục tình dục an toàn cho trẻ rất quan trọng.

Giáo dục giới tính sớm để trẻ hình thành quy chuẩn chung về đạo đức, quy định của pháp luật để trẻ giảm các hành vi tò mò về tình dục.

Trẻ được giáo dục giới tình đúng cũng rất quan trọng. Nhu cầu tình dục là bình thường nhưng tiếp cận và tìm hiểu nó như thế nào và nếu hành vi tình dục lệch lạc sẽ để lại hậu quả thì sẽ nguy hiểm.



K.Chi