Chân dung chủ quán karaoke An Phú vừa bị bắt sau vụ cháy làm 32 người tử nạn

Ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) là người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở karaoke An Phú (số 166C, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), nơi xảy ra vụ cháy làm chết 32 người.

Ngoài sở hữu cơ sở karaoke mang tên An Phú, ông Lê Anh Xuân còn là chủ của một chuỗi các cơ sở khác trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên, TP Thuận An. Trong đó, một cơ sở karaoke đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa đưa vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư khủng lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Xuân (bìa phải) sở hữu chuỗi cơ sở karaoke.

Trong giới kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke, massage, vũ trường… khu vực phía Nam hầu hết ai cũng biết đến ông Lê Anh Xuân. Được biết, người đàn ông thuộc thế hệ 8X này, sở hữu số tài sản khủng, những nơi đặt cơ sở kinh doanh karaoke đều là chính chủ khu đất.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy ở cơ sở karaoke An Phú, ông Lê Anh Xuân đang ở nhà tại TP.HCM và được báo tin. Ngay sau đó, hai vợ chồng ông Xuân chạy xe từ TP.HCM đến Bình Dương.

Ông Lê Anh Xuân (bìa phải) bị bắt giữ.

Người được ông Xuân giao trực tiếp quản lý cơ sở karaoke An Phú là Phạm Quốc Khải (SN 1989). Ngoài cơ sở này, hầu như các nơi kinh doanh khác ông Xuân đều chỉ đứng tên trong hồ sơ đăng ký còn lại thuê người quản lý trực tiếp.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 16/9, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo kết luận điều tra, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo TPO