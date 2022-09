Theo cơ quan công an, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25/9, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội về việc có người nhảy cầu tự tử tại cầu vượt Sài Sơn bắc qua Đại lộ Thăng Long.

Cầu vượt Sài Sơn, nơi nam thanh niên định gieo mình xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã triển khai lực lượng, điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường giải cứu nạn nhân.

Đến 23 giờ 40 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Quốc Oai đã tiếp cận hiện trường. Sau một thời gian thuyết phục không thành, lo sợ cho sự an toàn của nạn nhân, lúc 23 giờ 53 phút, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng tay chộp được chân và cứu được nam thanh niên.

Nam thanh niên được công an bàn giao cho gia đình.

Sau khi được cứu an toàn, nạn nhân khai tên là Tạ Văn Ba, sinh năm 1993, ở thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Ba nói do mẫu thuẫn gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử.

Khi nạn nhân bình tâm lại, Công an huyện Quốc Oai đã tiến hành bàn giao cho gia đình.

