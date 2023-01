Căn bệnh nguy hiểm rình rập khi tiệc tùng triền miên

Từ dịp Tết Dương lịch, anh N.Q.M (45 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên phải đi tiếp khách. Đến ngày 7/1, anh M. thấy đau bụng, nôn. Ban đầu, anh cho rằng mình bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, người đàn ông này bị đau quặn bụng, nôn ói, sốt nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Bác sĩ cho biết anh bị viêm tuỵ cấp.

Anh N.V.B.Q (29 tuổi, TP.HCM) cũng nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sau một ngày nhậu nhẹt, ăn tiết canh. Bệnh nhân mệt nhiều, khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglyceride lên đến hơn 6.000 mg/dL trong khi bình thường là dưới 100 mg/dL.

Trường hợp khác là bệnh nhân P.M.K (38 tuổi, trú Phú Nhuận, TP.HCM) vào viện cấp cứu vì đau bụng, nôn ói, bí tiểu sau cuộc nhậu say với bạn bè. Người thân cho biết sau khi ăn tối anh lại tiếp tục đi nhậu với bạn bè. Về nhà, anh thấy đau bụng, sốt cao, nôn ói… nên được đưa vào viện cấp cứu.

Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, viêm tụy cấp do nhiều nguyên nhân. Trước đây, các bệnh nhân bị viêm tụy thường do do sỏi mật. Hiện nay, nguyên nhân phổ biến là do uống bia rượu và ăn uống. Thức ăn dầu mỡ, giàu đạm gây rối loạn chuyển hóa, hàm lượng triglyceride tăng cao gây viêm tuỵ cấp.

Thậm chí, một số trường hợp viêm tuỵ cấp hoại tử, khi đó các men tụy tràn ra ngoài ổ bụng gây thủng, xuất huyết và hỏng nội tạng. Các bác sĩ phải áp dụng rất nhiều kỹ thuật như thay huyết tương, lọc mỡ máu liên tục, dẫn lưu ổ bụng trong nhiều ngày mới cứu sống được bệnh nhân.

Bệnh nhân viêm tụy cấp điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phương Thúy

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Ngọc Quốc Minh, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết tụy có hai chức năng chính bao gồm tiết ra dịch tụy hay còn gọi là dịch tiêu hóa và một số hormone, quan trọng nhất là insulin. Cơ thể không có đủ insulin sẽ gây ra bệnh tiểu đường.

Theo chuyên gia này, các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp xảy ra sau bữa ăn thịnh soạn cùng với uống bia rượu, từ 1-3 ngày. Người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói, ăn uống không được. Một số trường hợp chỉ bị đau nhẹ nên bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm là viêm dạ dày. Bệnh nhân viêm tụy cấp nặng có thể suy đa cơ quan như suy hô hấp, suy thận, suy gan, thậm chí tử vong.

Theo bác sĩ Minh những người uống rượu bia thường xuyên có khả năng bệnh viêm tụy cấp rất cao. Đặc biệt, trường hợp đã bị viêm tụy cấp do rượu bia nếu sau điều trị còn tiếp tục uống khả năng tái phát rất cao và lần sau sẽ nặng hơn những lần trước.

Phương Thuý