Bộ Công Thương: Nhập khẩu điện không hẳn vì thiếu

Đại diện Ban Tài chính kế toán (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) EVN đã làm việc với các đơn vị cung cấp than như TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, mong muốn hai tập đoàn này cung cấp đủ than cho điện. Vừa qua, tài chính EVN gặp khó khăn nên có đề nghị xem xét giãn thời gian trả tiền nhiên liệu, hai đơn vị này cơ bản đồng ý với đề xuất của EVN. "Nếu EVN không được giãn tiền than thì cũng phải mua đủ than để phát điện", Thứ trưởng Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh.