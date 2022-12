Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên toàn quốc với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điển hình như trường hợp chị T.T.M.L (trú tại xã Kim Phú, TP Tuyên Quang) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua mạng xã hội.

Công dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội.

Theo đó, qua mạng Facebook, một tài khoản tên là “Vera Ugwoke” tự xưng tên Henry Dave đến từ Pháp, kết bạn làm quen với chị L. Sau quá trình nhiều lần trò chuyện, người này ngỏ ý muốn gửi tài sản cho chị. Không nghi ngờ gì, chị L. đồng ý và cung cấp thông tin cá nhân cá nhân cho người này.

Ít lâu sau, một người tự xưng là “nhân viên sân bay” gọi cho chị L., yêu cầu chị chuyển 10 triệu đóng thuế hải quan đến số tài khoản ngân hàng chỉ định để được nhận tài sản từ "bạn trai" trên mạng.

Sau khi chị L. chuyển 10 triệu, “nhân viên sân bay” tiếp tục gọi điện yêu cầu chị nộp phạt 70 triệu đồng do phát hiện trong gói hàng có tiền USD. Lúc này chị mới biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan công an.

Một trường hợp khác là bà Đ.T.H.H (47 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) cũng bị lừa đảo khoảng 500 triệu đồng bởi đối tượng "đàn ông nước ngoài". Hai người cũng quen nhau qua mạng xã hội Facebook, đối tượng này tự xưng tên là Paulino Jeff. Do nhẹ dạ cả tin, bà Đ.T.H.H đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản chỉ định để "nhận quà" từ người bạn nước ngoài.

Trước tình hình đó, ngày 26/12, Bộ Công an đã đưa ra thông báo tới số điện thoại của công dân Việt Nam. Bộ Công an cho biết, hiện nay, xuất hiện tội phạm giả mạo là người nước ngoài (sỹ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự... không có người thân) thông qua mạng xã hội làm quen, sau đó lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng có giá trị rất lớn nhờ nhận, quản lý, lưu giữ; sau đó giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế... yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phi, tiền phạt, chi phí tiêu cực... để chiếm đoạt.

Bộ Công an đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.

Hoàng Thanh