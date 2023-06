Bắt giam thanh niên chặn đường, đập phá xe cấp cứu

Xem clip:

Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ phường 9) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Nghi phạm Hà Quang Danh (giữa). Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31/5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh.

Khi đến đường Nguyễn Đáng (phường 7, TP Trà Vinh) thấy phía trước có hai xe máy nên tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên. Lúc này, những người đi trên xe máy nói trên không nhường đường.

Khi tài xế xe cấp cứu lách phương tiện vượt qua được, thì thanh niên đi trên xe máy đuổi theo. Khi đến đoạn đường gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, nam thanh niên chặn xe cấp cứu, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng phương tiện. Qua ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió, cửa kính, gương chiếu hậu, cốp đầu xe...

Qua quá trình xác minh, công an xác định Hà Quang Danh là người có liên quan nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, Danh thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng.

Hình ảnh Danh chặn xe cứu thương, đập vỡ kính. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên cầm ghế chặn xe cấp cứu ngay giữa đường, đoạn trước Bệnh viện tỉnh Trà Vinh để đòi "hơn thua" với tài xế. Trong clip, thanh niên cầm ghế chạy ra chặn đầu xe cấp cứu, dọa đánh tài xế nhưng được người phụ nữ can ngăn.

Trong đoạn clip còn lại thể hiện, thanh niên cầm vật cứng giống gạch ném vào kính xe cấp cứu, làm vỡ kính chắn gió và tiếp tục đòi "hơn thua" với tài xế…

Sau đó, nhóm người này chạy theo, khi đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu, rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Hoài Thanh