Bắt đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy ở khu vực biên giới Nghệ An

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng vận chuyển trái phép 4.000 viên ma tuý tổng hợp qua biên giới.

Đối tượng Pịa-Xốm-Mạ-Ni-Vông cùng tang vật. (Ảnh. Anh Bách)

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 24/12/2022, tại khu vực Mốc Quốc giới 404 (1), thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải (BĐBP Nghệ An) và Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang đối tượng Pịa-Xốm-Mạ-Ni-Vông (SN 1996, trú tại huyện Noọng-Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 16 gói potylen màu xanh và 04 gói potylen màu hồng (khoảng 4.000 viên ma túy tổng hợp) và 01 điện thoại di động.

Bước đầu, đối tượng Pịa-Xốm-Mạ-Ni-Vông khai nhận vận chuyển số lượng ma tuý trên từ bên kia biên giới về Việt Nam để lấy tiền công 200.000 kíp Lào, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, chuyên án đang được BĐBP Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm