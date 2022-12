Chiều 23/12, trao đổi với PV Infonet, một đại diện của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ về vụ án nêu trên.

Khu vực hiện trường và con dao tang vật (Ảnh TTXVN).

Trong khi đó, một đại diện VKSND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm đã đến Công an thành phố Hà Nội đầu thú về hành vi sử dụng dao đâm chỉ huy một Đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm tử vong.

Thông tin từ VKSND quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày hôm nay (23/12) ngay tại vỉa hè trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Hiện cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ.

Sông Yên