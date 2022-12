Nghệ An: Bắt nhiều 'con nghiện', thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can liên quan đến các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

04 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Xuân Thể (SN 1972); Phạm Xuân Cầm (SN 1994) ; Đặng Quang Quý (SN 1971) và Phan Đình Đức (SN 2001), cùng trú tại huyện Yên Thành.

Đối tượng Phạm Xuân Thể và Phạm Xuân Cầm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, lúc 20h ngày 15/12/2022, tại xã Mỹ Thành, Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng Phạm Xuân Thể và Phạm Xuân Cầm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2.200 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm trên tại các xã Sơn Thành và Khánh Thành (huyện Yên Thành), cơ quan Công an cũng đồng thời tiến hành bắt giữ lần lượt 02 đối tượng Đặng Quang Quý và Phan Đình Đức, thu giữ tổng tang vật 5,75 gam hêrôin cùng 68 viên ma túy tổng hợp. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 2.268 viên ma túy tổng hợp, 5,75 gam hêrôin.

Điều đáng nói, cả 4 đối tượng trên đều nghiện ma túy nặng, trong đó Phạm Xuân Thể là đối tượng từng có tiền án liên quan đến tội danh ma túy và vừa ra tù cách đây 04 tháng.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ từ 4 “con nghiện”.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 16/12/2022, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cũng đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Vân (SN 1981, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) và Quang Thị Bình (SN 1978, trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Thị Vân và Quang Thị Bình cấu kết bán ma túy ở khu công nghiệp để kiếm lời.

Tang vật thu giữ gồm 05 túi ni lông màu xanh bên trong có chứa 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến có khối lượng 95,5 gam; 01 xe môtô; 04 điện thoại di động và các vật chứng khác liên quan đến chuyên án.

Cơ quan Công an xác định, Vân cùng Bình đã câu kết với nhau mua ma túy sau đó bán lại cho công nhân trong khu công nghiệp, lái xe tải đường dài và các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn huyện Nghi Lộc để kiếm lời.

Hiện, Công an các huyện Yên Thành, Nghi Lộc đang đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Bảo Trâm