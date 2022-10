Báo động loạt dự án chậm tiến độ, ‘đắp chiếu’ hàng chục năm ở Bình Thuận

Dự án Sentosa Villa của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn ở phường Mũi Né (TP Phan Thiết) được giao đất từ năm 2018 nhưng có nhiều sai phạm về chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, xây dựng hạ tầng đô thị khi chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

43 dự án vì chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng vừa được UBND tỉnh Bình Thuận công khai theo kết quả kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai về việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, phần lớn các dự án này ở ven biển thuộc địa bàn TP Phan Thiết, thị xã La Gi, các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và Tuy Phong.

Trong đó, có 13 dự án tại TP Phan Thiết, với 7 dự án không đưa đất vào sử dụng và 6 dự án chậm tiến độ. Bao gồm: Khu du lịch sinh thái Oscar do Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Điền làm chủ đầu tư; khách sạn nghỉ dưỡng Bình An - Mũi Né của Công ty TNHH Bình An – Mũi Né; khách sạn du lịch Hữu Lợi của Công ty TNHH DVTM Hữu Lợi; dự án Sentosa Villa của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn, The Balé của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến, Khu biệt thự Revera Park của Công ty Minh Phát; khu du lịch Minh Sơn của Công ty TNHH Du lịch Minh Sơn; khu du lịch Thành Hưng của Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Thành Hưng; khu du lịch Mũi Né Infity của Công ty TNHH thương mại Ngọc Hương; khu du lịch Ngọc Khánh của Công ty TNHH du lịch Ngọc Khánh; dự án Resort Hotel Lamuine 2 của Công ty TNHH Du lịch Minh Quân; khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết của Công ty TNHH Đại Thanh Quang; khu nhà hàng và dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng Phương Trang của Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Phương Trang sử dụng đất sai phạm, đoàn kiểm tra mời 2 lần không đến làm việc.

8 dự án tại thị xã Lagi, bao gồm: Khu du lịch sinh thái Whale Hill của Công ty TNHH AD.V; khu du lịch E DEN; khu du lịch Thu Hằng; khu du lịch Làng Tre La Gi; khu du lịch Sài Gòn - Hàm Tân; khu du lịch Song Thành; khu du lịch Mũi Đá; khu du lịch Việt Chăm.

10 dự án tại huyện Hàm Thuận Nam, gồm: Khu du lịch Huy Hoàng; khu du lịch Cẩm Thái; khu du lịch Honey Beach; khu du lịch Đại Tây Dương; khu nghỉ dưỡng Amina Phan Thiết; khu du lịch sinh thái Kê Gà, khu du lịch Thuận Quý I; khu du lịch Liên Hương - Sài Gòn; khu du lịch Ngọn Hải Đăng; khu du lịch Hòn Lan (Golden Orchid).

Huyện Bắc Bình có 8 dự án gồm: Khu du lịch Hawaii; dự án du lịch Hòn Nghề 1; khu du lịch sinh thái Francisco Bay; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Cát; khu du lịch Tazon Resort; khu du lịch sinh thái Delverton; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bàu Trắng - Hòn Hồng; khu du lịch sinh thái Hồng Quang - Phan Thiết.

Huyện Tuy Phong có 5 dự án, gồm: Khu nghỉ dưỡng Cà Ná; khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys; khu du lịch sinh thái Hồ Sông Lòng Sông; khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Châu Lê. khu du lịch Hải Yến.

Trong số các dự án trên, có những dự án khu du lịch Huy Hoàng của Công ty TNHH Du lịch Huy Hoàng ở xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) được giao đất từ năm 2002 đến nay đã 20 năm nhưng vẫn chậm tiến độ.

Minh Thư