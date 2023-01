Bạn bè nhiều nước ấn tượng với Tết Việt, bánh chưng, giò, phở

Tại Mỹ, phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã tổ chức “Tết Cộng đồng - Xuân Quê Hương 2023” với sự tham gia của hơn 500 bà con người Việt tại New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts và các tiểu bang vùng Đông Bắc Mỹ, bạn bè người Mỹ ủng hộ Việt Nam.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ những khó khăn mà bà con đã gặp phải do dịch bệnh. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, để quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển tốt đẹp có sự đóng góp to lớn của bà con người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Mỹ cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của các bạn Mỹ.

Bà con kiều bào, cán bộ, học sinh, sinh viên phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước, lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2023. Cuộc gặp mặt đã góp phần tăng cường gắn kết giữa bà con người Việt ở sở tại với quê hương đất nước. Bà con được chia sẻ niềm vui, lan tỏa sự lạc quan, hun đúc lòng tự hào dân tộc và nhân lên niềm tin về tương lai tươi sáng của đất nước.

Cộng đồng người Việt tại New York vui Xuân, đón Tết.

Tại Canada, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver tổ chức Xuân Quê hương dành cho cộng đồng người Việt khu vực miền Tây (tỉnh bang British Columbia (BC), Alberta và vùng lãnh thổ Yukon). 400 người Việt Nam đại diện các ngành nghề, vùng miền, tổ chức, các thế hệ… tham dự sự kiện truyền thống này.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đô thị Anne Kang đại diện cho chính quyền tỉnh bang BC, nhiều Ủy viên Hội đồng các TP trực thuộc (Vancouver, Richmond…), các Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, bạn bè Canada và quốc tế.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Canada trong năm qua.

Năm 2022, hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác toàn diện. Mặc dù bị ảnh hưởng vì đại dịch, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và BC, AB vẫn đạt hơn 3,5 tỷ CAD, cao hơn năm trước… Hai nước sẽ kỷ niệm trọng thể 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada vào năm nay.

Tổng lãnh sự Nguyễn Quang Trung chụp ảnh với bà con kiều bào. Ảnh: TTXVN

Thay mặt chính quyền tỉnh bang BC, Bộ trưởng Anne Kang đã đánh giá cao việc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức Xuân Quê hương, đem đến sự phong phú cho xã hội đa văn hóa như Canada và động viên cộng đồng người Việt sở tại.

Bà Anne Kang ca ngợi sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Canada đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đem những nét đẹp văn hóa của Việt Nam tô điểm cho bức tranh văn hóa đa sắc tộc của Canada.

Tại Bulgaria, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam.

Sự kiện được hưởng ứng và tham gia chuẩn bị nhiệt tình của tất cả các đại diện trong cộng đồng, từ việc lên kế hoạch gói bánh chưng, tập văn nghệ và các trò chơi dân gian đến việc ủng hộ các thực phẩm truyền thống.

Sự kiện diễn ra với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa gắn kết cộng đồng như tổ chức giải bóng bàn, các trò chơi dân gian múa Lân, múa sạp, kéo co, ném vòng, hái hoa dân chủ... Các hoạt động giúp thế hệ trẻ, nhất là với các cháu mang hai dòng máu Việt-Bungari hiểu về giá trị truyền thống ngày Tết, nuôi dưỡng sự gắn kết và hướng về cội nguồn.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long thông tin về sự phát triển kinh tế, xã hội tích cực của đất nước trong thời gian gần đây, ông mong muốn bà con có nhiều hành động thiết thực hướng về đất nước. Cùng với 300 bà con người Việt tham dự, sự kiện còn có nhiều khách mời có quan hệ thân tình với đại sứ quán.

Tại Belarus, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với BCH Hội người Việt tổ chức “Xuân Quê Hương - Quý Mão 2023” với sự tham dự của trên 400 bà con cùng thân nhân đến từ thủ đô Minsk và các địa phương lân cận.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt Nam tại Belarus mới lại có dịp gặp mặt dịp Tết. Cộng đồng người Việt Nam tại Belarus hiện có khoảng 600 người, hầu hết làm ăn nhỏ, có cuộc sống ổn định.

Đại sứ Nguyễn Văn Ngự đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của sở tại và Việt Nam, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Belarus.

Trong liên hoan văn nghệ chào Xuân, đội văn nghệ cộng đồng TP Minsk, đội văn nghệ lớp tiếng Việt và các lưu học sinh, sinh viên cộng đồng đã mang đến một loạt tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Việt như múa nón, múa sạp, trình diễn áo dài, hoạt cảnh sum họp gia đình của các em học sinh lớp tiếng Việt.

Tại Bangladesh, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” - Tết Cộng đồng người Việt Nam với sự tham dự của bạn bè Bangladesh là Nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo các Đảng có quan hệ với Đảng ta; quan chức của Bộ Ngoại giao và một số Bộ, ngành.... Đặc biệt, có Chủ tịch và Tổng thư ký Đảng Cộng sản Bangladesh, Nghị sĩ và là Tổng thư ký Đảng Công nhân Bangladesh và Trưởng ban Đối ngoại Đảng Liên đoàn Nhân dân cầm quyền.

Được vui Xuân, đón Tết, sau hơn hai năm đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt hứng khởi xen lẫn tự hào giới thiệu với bạn bè Bangladesh và quốc tế về Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Múa truyền thống Bangladesh trong chương trình Xuân Quê hương.

Đại sứ Phạm Việt Chiến cho biết, quan hệ truyền Việt Nam và Bangladesh tiếp tục được củng cố và phát triển, nhất là trong kinh tế thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng, tiệm cận 1,5 tỷ USD và lần đầu tiên xuất khẩu của Bangladesh vào Việt Nam vượt mốc 100 triệu USD.

Ông Fazle Hossain Badsha, Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm công tác về người bản địa Bangladesh đồng thời là Tổng thư ký Đảng Công nhân Bangladesh ấn tượng và vui mừng được đón Tết cổ truyền, hiểu thêm về văn hóa đặc sắc, truyền thống dân tộc của người Việt Nam.

Ông đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và tin tưởng quan hệ hợp tác song phương sẽ đạt được những thành tựu mới trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước.

Không khí Tết Việt càng thêm đậm đà với những món ăn truyền thống đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, giò, nem, phở do cán bộ nhân viên Đại sứ quán với sự hỗ trợ của cộng đồng, dày công chuẩn bị. Các em nhỏ - thế hệ thứ hai người Việt được mừng tuổi.

Trần Thường