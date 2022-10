Trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải cứ ăn thật nhiều là tốt, đặc biệt với một số bạn trẻ lại có thói quen ăn hoa quả thay cơm để giảm cân. Điều này có thực hiệu quả?

Minh Anh (18 tuổi, Cầu Diễn) chuẩn bị vào đại học. Sau đợt ôn thi căng thẳng, Minh Anh xả hơi, ăn uống, ngủ nghỉ thoả thích. Vốn cơ thể dễ hấp thu nên chỉ sau 3 tháng, Minh Anh tăng 15kg.

Cô bé cao 1,72m nhưng nặng tới 68kg khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Ngoài việc mua thẻ tập gym, cô bị mẹ cắt cơm mỗi ngày. Thay vào đó chủ yếu ăn rau, lườn gà với định xuất cụ thể.

Bố mẹ đi làm vắng, ở nhà đói, cô bé lôi hoa quả ra ăn mà không cần lựa chọn. Khi thì ăn hai quả táo, lúc có thể ăn hết múi to sầu riêng, có hôm đi tập về đói run chân tay cô bé ăn liền hai quả chuối. Vì thế, dù tập luyện vất vả nhưng cân nặng của Minh Anh vẫn không được cải thiện.

Chia sẻ về điều này, BS dinh dưỡng Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho rằng, thành phần dinh dưỡng của trái cây rất khác nhau giữa các loại, nhưng tất cả các loại đều chứa các chất dinh dưỡng quan trọng.

Đặc biệt, trái cây có nhiều chất dinh dưỡng và tương đối ít calo nên chúng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân. Hơn nữa, chúng chứa nhiều nước và chất xơ, giúp bạn cảm thấy no. Do đó, bạn thường có thể ăn trái cây tùy thích.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn trái cây có liên quan đến lượng calo thấp hơn và có thể góp phần giảm cân theo thời gian. Táo và các loại trái cây họ cam quýt, như cam và bưởi, là một trong những loại quả khiến bạn no lâu nhất.

Cũng cần lưu ý rằng trái cây nguyên khối, đặc sẽ giúp no hơn nhiều so với trái cây xay hoặc nước ép, mà bạn thường có thể tiêu thụ nhiều mà không cảm thấy no.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống nhiều nước trái cây có liên quan đến việc tăng lượng calo và có thể làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh nghiêm trọng khác. Nói cách khác, tránh uống nhiều nước ép trái cây và thay vào đó hãy thưởng thức trực tiếp các loại quả.

Tuy nhiên, chính vì tác dụng này nên nhiều người vẫn nghĩ ăn nhiều hoa quả thì sẽ không bị béo, hoặc những người bị thừa cân béo phì lại nhịn ăn cơm, thay bằng hoa quả để giảm cân nhưng cân nặng không giảm mà vẫn tăng.

Lý giải điều này, Ths. Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng quốc gia cho rằng, các loại quả chín nhất là những loại quả có vị ngọt có hàm lượng đường cao, khi ăn nhiều thì các loại quả này cũng cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng khá lớn.

Theo đó, nếu bạn ăn hai quả chuối tiêu loại 100g thì năng lượng cũng bằng ăn một bát cơm. Hay bạn ăn một quả na, một quả xoài loại 200 – 250g, ăn 300g mít, hoặc vải, nhãn, thì cũng tương đương với 1 bát cơm.

Vì thế, BS Hải cho rằng nếu chúng ta nhịn ăn cơm mà ăn nhiều các lọai quả ngọt này thì vẫn bị tăng cân là chuyện đương nhiên.

Do đó, muốn không bị béo, hoặc muốn giảm cân, bạn nên ăn các loại quả có hàm lượng đường thấp như: dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê, cam, quýt, trong đó dưa chuột và bưởi còn có tác dụng giảm béo, giảm lượng mỡ dư thừa trong máu.

Dưa chuột, củ đậu còn có thể dùng làm thức ăn cho những người thừa cân béo phì có thói quen ăn vặt, vì các loại củ, quả này có năng lượng rất thấp, thành phần chủ yếu là nước, cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, các vitamin và khoáng chất.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo mặc dù có thể ăn uống rất ít hoặc nhiều trái cây, nhưng số lượng lý tưởng nằm ở mức trung bình. Khuyến nghị chung về lượng trái cây và rau quả là ít nhất 400 gam mỗi ngày; một khẩu phần khoảng 1 cốc.

Một hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến nghị người lớn trung bình nên ăn hai phần trái cây mỗi ngày, trong khi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị người lớn nên ăn bốn đến năm phần trái cây mỗi ngày.

N. Huyền