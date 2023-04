8 người đi cấp cứu sau bữa ăn hải sản

8 bệnh nhân vào Trung tâm Y tế huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm, cho biết các bệnh nhân vào viện trong tình trạng tê lưỡi, ngứa mặt, tê tay chân, tức ngực khó thở, chóng mặt, mạch nhanh phân áp oxy giảm...

Lập tức, các thầy thuốc tại đây tiến hành gây nôn, rửa dạy dày bằng than hoạt tính, truyền dịch, lợi tiểu, ngửi oxy qua gọng kính cho các bệnh nhân.

Đến nay, 3 bệnh nhân có biểu hiện nhiễm độc nặng đã ổn định, hết tức ngực khó thở, hết tê bì chân tay, phân áp oxy bình thường, mạch huyết áp ổn định, còn mệt mỏi, choáng nhẹ.

Hình ảnh con sam (trái) và con so (phải, loài có độc). Ảnh: BVCC

Bác sĩ Dũng cho biết con sam và con so rất giống nhau, rất khó phân biệt qua hình dáng, kích thước. Con so chứa chất độc tetrodotoxin, không được ăn. Nếu chỉ ăn nhầm một chút cũng gây triệu chứng nôn, khó thở, đau bụng, dị cảm tay chân; nặng hơn là sẽ ức chế hô hấp, ngừng tim, ngừng thở, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ cho biết hiện nay chưa có thuốc giải độc chất tetrodotoxin. Vì thế, người dân tuyệt đối không dùng so biển làm nguyên liệu thực phẩm.

Võ Thu