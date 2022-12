Xử lý thế nào với lái xe gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh khiến nhiều người thương vong?

Ngày 23/12, Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khởi tố vụ án hình sự với Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1993, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), về vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Infonet về vụ tại nạn nêu trên, luật sư Phan A Thương – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Trong Điều 260 của Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ thì: ”Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 260 thì phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Từ quy định nêu trên, luật sư A Thương phân tích: “Trương hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết người hoặc Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (Điểm a Khoản 1 Điều 260 BLHS).

Nếu làm chết hai người hoặc từ 3 người trở lên sẽ phải chịu các mức hình phạt định khung tăng nặng tương ứng theo các khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 260 BLHS.

Chiếc xe máy bị hư hỏng.

Còn trường hợp người vi phạm bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 BLHS”.

Từ những phân tích nêu trên, luật sư A Thương nêu quan điểm: “Trong vụ việc trên thấy răng đối tượng Huy đã điểu khiển xe gây tai nạn liên hoàn làm một người chết, ba người bị thương. Theo thông tin ban đầu thì sau khi xảy ra vụ tai nạn trên đối tượng Huy đã bỏ trốn, Công an thị xã Quảng Yên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy bắt đối tượng. Đến trưa ngày 23/12, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Hữu Huy.

Như vậy, đối tượng Huy bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và có thể phải đối diện mức hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định khoản 2 Điều 260 BLHS.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, đối tượng Huy còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 và Điều 590, Điều 591 của Bộ luật dân sự”.

Chiếc xe gây tai nạn.

Theo luật sư A Thương, đây là một vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây hậu quả thương tâm dẫn đến 1 người chết và 3 người bị thương, gây mất mát lớn cho gia đình nạn nhân cũng như tình trạng sức khỏe của những người bị thương và người vi phạm phải đối diện mức hình phạt theo quy định của pháp luật.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra khi mọi người tham gia giao thông đướng bộ hãy tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ tại các văn bản luật và các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.

Khi có tai nạn xảy ra hãy hết sức bình tĩnh không được bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn. Liên hệ cơ quan chức năng tới hiện trường và thực hiện đưa người bị nạn đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Theo đó, khoảng 17h40' ngày 22/12, tại đường Lê Lợi thuộc khu 9, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang Biển số 14A-64091 do Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1993, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh)- điều khiển theo hướng ngã tư cầu Sông Chanh đến ngã tư Bưu điện thị xã Quảng Yên, khi đi đến đoạn đường cổng chợ Rừng thuộc khu 9, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên đã va chạm với xe mô tô mang Biển số 14X1 – 2908x do chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1993, trú tại khu 8, phường Phong Hải; 1 xe đạp điện do chị Bùi Thị Tố N., sinh năm 1991, trú tại thôn Giếng Đá, xã Tiền An, TX Quảng Yên điều khiển, 1 xe đạp điện do chị Trần Thị G., sinh năm 1963, trú tại khu 6, phường Yên Giang, TX Quảng Yên điều khiển: 1 xe đạp do chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1962, trú tại khu 10, phường Quảng Yên đều đi theo hướng ngược chiều và 1 người bán hàng lề đường là Nguyễn Thị Ngọc M., sinh năm 2006, trú tại khu 8, phường Yên Hải, TX Quảng Yên.

Hậu quả chị Bùi Thị Tố N. tử vong tại chỗ, chị Nguyễn Thị H., Nguyễn Thị H., Nguyễn Thị Ngọc M và Trấn Thị G. bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, TP Uông Bí và Trung tâm tế thị xã Quảng Yên, một số phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Nguyễn Hữu Huy đã bỏ trốn, cơ quan Công an thị xã Quảng Yên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy bắt đối tượng. Đến trưa 23/12, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Hữu Huy.

Sông Yên