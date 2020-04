Phim “Thế giới hôn nhân” gắn mác 19+ trở lại sau loạt tình tiết quá bạo lực

Bộ phim truyền hình "Thế giới hôn nhân" đang bước vào giai đoạn gay cấn với loạt tình tiết bước ngoặt và đưa câu chuyện chính của bộ phim chuyển sang một hướng hoàn toàn mới.

Tập 8 lên sóng khiến khán giả phẫn nộ khi phát hiện chồng cũ Lee Tae Oh (Park Hae Joon) là kẻ thuê người đánh đập Sun Woo (Kim Hee Ae). Tập phim kết thúc bằng cảnh Sun Woo đàng hoàng cầm súng đi tới bữa tiệc và chính thức gia nhập hội những người phụ nữ giàu có. Từ đây, giúp cô có cơ hội trả thù những kẻ hãm hại mình, đặc biệt là "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee).

Sau khi phim lên sóng, nhà sản xuất của “Thế giới hôn nhân” đã phải đối mặt với chỉ trích gay gắt từ phía khán giả khi đặc tả phân cảnh nữ chính bị đánh đập quá bạo lực và chi tiết ở góc nhìn của người trong cuộc.

Trước tình hình đó, mới đây, nhà sản xuất bộ phim đã quyết định giới hạn đối tượng khán giả xem phim, gắn mác 19+ cho những tập tiếp theo ( từ tập 9-16). Trước đó, phim có 6 tập khởi đầu với giới hạn độ tuổi 19+, tuy nhiên trong tập 7, 8 đã giảm xuống 15+.

Lý giải về điều này, nhà sản xuất phim cho biết: "Nửa sau của bộ phim đánh dấu bước ngoặt, cuộc đấu trí của Ji Sun Woo và Lee Tae Oh lại được bắt đầu lần nữa. Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật đan xen vào nhau cũng như sự đối đầu và xung đột của họ sẽ còn được phát triển thêm.

Chúng tôi quyết định để rating độ tuổi 19 để có thể khắc hoạ những xung đột ngày càng leo thang giữa các nhân vật trong toàn cảnh bức tranh trở nên chân thực hơn nữa."

Khai thác đề tài ngoại tình, "Thế giới hôn nhân" (The World of the Married) đang là bộ phim "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ. Với diễn xuất tài tình của bộ đôi Kim Hee Ae và Park Hae Joon cùng diễn biến gay cấn, hồi hộp ngày càng lôi cuốn khán giả.

Tập 9 của phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 24/4./.

Lê Anh/Vov.vn