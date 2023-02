Từ bỏ thu nhập cao, nữ dược sỹ người Vân Kiều háo hức lên đường nhập ngũ

Ấp ủ ước mơ từ bé

Trong số 298 tân binh ở Quảng Trị tham gia nghĩa vụ công an năm 2023, duy nhất em Hồ Thị Dung (SN 1999, quê ở khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) hiện trú tại khu phố 10, phường 5 (TP Đông Hà) là nữ.

Người thân chuẩn bị quân trang cho Dung

Ngôi nhà của Dung nằm sát đường Quốc lộ 9 những ngày này lúc nào cũng đông đủ các thành viên. Mọi người ai nấy đều phấn khởi vì Dung được lên đường nhập ngũ, thực hiện mơ ước của bản thân.

Gương mặt không giấu nổi sự háo hức và đôi mắt ánh lên niềm vui, Dung tâm sự, từ nhỏ, qua các bộ phim truyền hình, em đã ngưỡng mộ các chiến sĩ công an. Từ đó, ước mơ làm công an nhân dân cứ lớn dần trong tâm trí của Dung.

Năm 2016, học xong cấp ba, Dung nộp hồ sơ với nguyện vọng học trường công an nhưng rồi em bị trượt vì không đủ điểm.

Khoác lên người bộ quân phục công an, Dung cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Sau đó, Dung lui về học dược tại 1 trường cao đẳng y tế ở Quảng Trị. Lúc tốt nghiệp, Dung làm việc tại nhà thuốc ở TP Đà Nẵng.

Hơn 6 năm trôi qua, nhiều thứ thay đổi, Dung đã có công việc ổn định, thậm chí Dung có thu nhập trung bình 13 triệu đồng/tháng. Mức lương này rất nhiều người mong muốn có được nhưng Dung sẵn sàng từ bỏ để thực hiện nguyện vọng của mình. Bởi ước mơ được đứng vào hàng ngũ Công an nhân dân của em chưa bao giờ phai nhạt.

Năm 2021, Dung viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhưng may mắn chưa đến với em. Đến hẹn lại lên, năm 2022, Dung tiếp tục gửi đơn xin lên đường thực hiện nghĩa vụ. Lần này, Dung được gọi tên.

Từ ngày biết tin mình được tham gia nghĩa vụ công an, Dung vô cùng háo hức, cô tân binh này chỉ mong nhanh đến ngày nhập ngũ để em thỏa ước mơ được rèn luyện và cống hiến thanh xuân của mình.

Cô tân binh giàu nghị lực

Dung là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Cô gái tâm sự, lúc còn học cấp 3, em có học lực khá. Tuy nhiên, Dung nổi bật bởi đạt nhiều thành tích thể dục thể thao.

Từ bỏ công việc ổn định, Hồ Thị Dung háo hức chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ

Dung chia sẻ, bản thân có thể lực tốt nên em tham gia hầu hết các cuộc thi thể thao trong tỉnh, huyện như: Bơi, điền kinh, đẩy gậy, đá bóng,... và mang về rất nhiều huy chương cho bản thân.

Khi đang học cao đẳng y tế Quảng Trị, để có tiền tự trang trải các chi phí sinh hoạt, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, Dung làm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập.

Là một người con gái nhưng có cá tính, sự mạnh mẽ, quyết đoán cao, Dung không ngại khó, ngại khổ. Dung chia sẻ, em rất “mê” làm công an. Trong tâm trí Dung, hình ảnh người chiến sỹ công an luôn oai hùng và mang lại điều tốt đẹp cho mọi người. Dung mong muốn được khoác lên mình bộ đồ công an và ao ước có một ngày được góp sức mình bảo vệ bình an của đất nước.

Ông Hồ Văn Bưng dặn dò con gái trước khi lên đường

Từ ngày nhận quân phục, Dung háo hức đến độ em cứ nâng niu, gấp gấp, xếp xếp bộ đồ, rồi đưa ra ướm thử nhưng không biết cách mặc như nào cho đúng. Khi nhận quân phục, Dung càng nóng lòng lên đường thực hiện nghĩa vụ hơn.

Dung bộc bạch: “Mấy đêm nay em không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảm giác được sống trong môi trường mới, những con người mới và được rèn luyện trong nề nếp chuyên nghiệp, em rất tò mò và nóng lòng.”

Ông Hồ Văn Bưng (SN 1964, bố của Dung) chia sẻ, biết con gái thích đi nghĩa vụ công an nên gia đình đã động viên em lên đường, thực hiện ước mơ từ bé. "Gia đình mong con hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành hơn, giúp ích cho quê hương, đất nước".

