Thanh niên đi trộm gần 50 chiếc điện thoại di động sau vài tháng ra tù vì tội cướp tài sản

Điều tra viên đang lấy lời khai từ Phạm Hồng Phi. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trưa 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Phi (SN 2004, trú tại thôn Đan Khê, xã Thạch Khê) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2022, ki ốt mua bán, sửa chữa điện thoại của anh Trần Việt Dũng (SN 1983, trú tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 2 lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều chiếc điện thoại khác nhau, tổng trị giá thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Ngày 10/10/2022, anh Dũng trình báo Công an huyện Thạch Hà.

Tiếp nhận trình báo, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với Công an xã Thạch Khê điều tra, làm rõ đối tượng Phạm Hồng Phi (SN 2004, trú tại thôn Đan Khê, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp nói trên

Tại cơ quan công an, Phạm Hồng Phi khai nhận đã 2 lần thực hiện hành vi đột nhập vào ki ốt mua bán điện thoại của anh Dũng và lấy trộm 47 chiếc điện thoại khác nhau.

Sau khi lấy được điện thoại, Phi đưa đến TP Hà Tĩnh và các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh để tiêu thụ. Số tiền có được từ hành vi trộm cắp điện thoại, Phi đã sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2022, Phạm Hồng Phi đã 2 lần đột nhập ki ốt trên địa bàn

lấy trộm 47 điện thoại khác nhau. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Được biết Phạm Hồng Phi là đối tượng rất lỳ lợm, bản thân Phi đã có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Phi vừa chấp hành xong án tù và trở về địa phương vào tháng 5/2022 thì tháng 6/2022 Phi lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn