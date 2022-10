Lão hóa là đề tài muôn thuở, đồng thời cũng là vấn đề mà ai cũng phải đối mặt. Khi nói đến lão hóa, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến việc làm thế nào để ngăn chặn nó, các chuyên gia muốn nhắc nhở mọi người rằng không thể ngăn chặn được lão hóa, và chúng ta chỉ có thể tìm cách trì hoãn vấn đề này. Để làm chậm quá trình lão hóa, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua những thực phẩm dưới đây nhé.

Táo đỏ

Ăn táo đỏ trong thời gian dài có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể con người. Táo đỏ có thể ăn trực tiếp hoặc pha nước uống. Ngoài có giá trị dinh dưỡng cao, táo đỏ còn có thể trì hoãn sự lão hóa, cải thiện thể chất và ngăn ngừa bệnh tật.

Trong táo đỏ có chứa một lượng quercetin cao, đây là một chất tự nhiên có trong hoa quả giúp thúc đẩy quá trình chống oxy hóa cũng như ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do – yếu tố ảnh hưởng nhiều đến sự lão hóa của ngoại hình, gây mất độ căng bóng, kém đàn hồi cho da cũng như xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc bạc, rụng tóc, móng tay yếu. Ngoài ra, hai chất flavonoid và phytochemicals trong táo đỏ cũng giúp quá trình chống lão hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Ngoài hợp chất chống oxy hóa, táo đỏ còn chứa nhiều vitamin C – chất không thể thiếu trong các loại mỹ phẩm cho da. Vitamin C giúp dưỡng ẩm và ngăn ngừa khô da; làm sáng da, giúp da đều màu và dễ lên tone; chữa lành vết thương ở da một cách nhanh chóng; trị và ngăn ngừa mụn; làm mờ sạm nám và vết thâm do mụn gây ra…

Đu đủ

Đu đủ vừa ngon lại có tác dụng chữa bệnh, đặc biệt là đối với phụ nữ. Các enzym phân giải protein có trong đu đủ có thể bù đắp sự bài tiết của tuyến tụy và ruột, bổ sung lượng dịch vị bị thiếu hụt, giúp phân hủy protein và tinh bột. Đu đủ giàu caroten và vitamin C. Chúng có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chữa lành các mô, loại bỏ các chất độc hại, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp cơ thể chống lại sự tấn công của virut trong đó có cúm A.

Các thành phần hoạt tính trong quả đu đủ có thể làm tăng hiệu quả của các tế bào thực bào. Đu đủ có chứa vitamin C và vitamin E giúp bảo vệ làn da của bạn và giữ cho bạn tươi trẻ. Ngoài ra còn có chất chống oxy hoá như beta-carotene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi những tổn thương của gốc tự do và giúp giảm thiểu nếp nhăn và các tổn thương da.

Khoai mỡ

Củ khoai mỡ chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe có tác dụng chống lão hóa nổi bật và có thể làm giảm đáng kể hoạt động của các enzym đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Củ khoai mỡ có đặc tính tẩy trắng tự nhiên giúp giảm quầng thâm cứng đầu đồng thời làm trẻ hóa mắt và điều trị nếp nhăn hiệu quả. Khoai mỡ cũng có thể giúp điều trị vết nhăn chân chim. Chúng có nhiều vitamin A giúp tăng cường Collagen và giúp giảm nếp nhăn.

Hạ Thảo