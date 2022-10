Thực hư về 4 thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ

Trong những năm gần đây, các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tình trạng dậy thì sớm của trẻ, cũng có nhiều loại thực phẩm được cho là gây dậy thì sớm ở trẻ khiến các bậc phụ huynh lo sợ không biết nên cho trẻ ăn gì.

Trên thực tế, nhiều người không thực sự hiểu dậy thì sớm là gì, và nhiều loại thực phẩm không thể gây dậy thì sớm cũng đã bị đưa vào danh sách đen, đổ lỗi gây dậy thì sớm ở trẻ.

Dậy thì sớm đề cập đến sự phát triển của các đặc điểm sinh dục phụ ở trẻ gái trước 8 tuổi và trẻ trai trước 9 tuổi, chẳng hạn như sự phát triển sớm của vú ở trẻ gái và tinh hoàn to ở trẻ trai.

Vậy cha mẹ đã hiểu lầm những thực phẩm nào gây dậy thì sớm ở trẻ?

Quan niệm 1: Sữa non

Có một số nước đã quy định không bổ sung sữa non và sử dụng sữa non vào sữa công thức dành cho trẻ em. Điều này đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng sữa non có thể gây dậy thì sớm. Trên thực tế, các ngành công nghiệp liên quan đã đo hàm lượng của các loại hormone khác nhau trong sữa non của bò và kết quả cho thấy rằng hàm lượng hormone trong sữa non của bò không khác biệt đáng kể so với sữa thông thường.

Vì vậy, không phải cho trẻ ăn sữa non của bò sẽ dậy thì sớm, mà vì sữa non của bò không tốt như chúng ta tưởng tượng và cũng chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng sữa non của bò có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch. Thậm chí, nếu tỷ lệ sữa non quá cao sẽ làm tăng gánh nặng cho thận của bé.

Quan niệm 2: Thịt của các con vật nuôi trong thời gian ngắn

Nói đến các loại gia súc, gia cầm được nuôi trong giai đoạn ngắn, người ta sẽ nghĩ đến các con vật này được nuôi bằng hormone tăng trưởng. Mọi người vẫn nghĩ rằng hormone làm cho gà tăng trưởng chắc chắn sẽ làm cho trẻ dậy thì sớm nếu ăn những thực phẩm này.

Trên thực tế, quan điểm này không đúng. Bởi một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng hormone không những không có tác dụng đối với sự sinh trưởng của vật nuôi mà sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tăng tỷ lệ chết.

Sở dĩ nhiều vật nuôi có chu kỳ sinh trưởng ngắn là kết quả khoa học do các nhà khoa học thu được sau hàng chục năm ghép đôi ADN, tức là các gen tốt hơn nên chu kỳ sinh trưởng ngắn, không gây ra bởi các kích thích tố.

Quan niệm 3: Thực phẩm trái mùa

Các loại rau quả trái vụ thường là “chín ép”, nên các bậc cha mẹ cũng nghĩ rằng các thực phẩm này làm cho trẻ dậy thì sớm. Thực tế, các hormone thực vật làm chín này được gọi là chất tăng trưởng thực vật, là những chất được tổng hợp nhân tạo có tác dụng sinh lý và sinh học tương tự hormone thực vật, có thể điều chỉnh hiệu quả quá trình sinh trưởng của cây trồng, ổn định và tăng năng suất, cải thiện chất lượng và tăng cường khả năng chống chịu của cây trồng và các mục đích khác.

Tuy nhiên, cơ chế sinh lý của thực vật và con người là hoàn toàn khác nhau, và không có sự giống nhau về cấu trúc hóa học giữa hormone thực vật và hormone người.

Do đó, thực vật được làm chín chỉ bằng hormone không đủ để làm cho trẻ em “chín sớm”.

Quan niệm 4: Các sản phẩm từ sữa như đậu phụ và sữa đậu nành làm dậy thì sớm

Có một quan niệm rằng các sản phẩm từ đậu nành có chứa một loại "isoflavone đậu nành" giống như estrogen, có thể dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên không có cơ sở khoa học cho quan niệm này. Trước hết, hàm lượng “isoflavone đậu nành” trong sữa đậu nành không nhiều, chỉ chiếm 0,189 ‰, lượng isoflavone đậu nành khuyến nghị cho trẻ nhỏ là 25 mg mỗi ngày.

Vì vậy, cho trẻ uống một cốc sữa đậu nành và ăn một miếng đậu phụ mỗi ngày về cơ bản không đủ để mang đến sự thay đổi. Thứ hai, “isoflavone đậu nành” là phytoestrogen, là những thứ hoàn toàn khác với estrogen trong cơ thể con người.

Phytoestrogen có tác dụng điều hòa nhất định đối với cơ thể con người, nếu cơ thể người có nhiều estrogen thì sẽ điều chỉnh giảm bớt, nếu cơ thể người ít estrogen thì có thể bổ sung nhưng không được tăng lượng của estrogen.

Vì vậy, việc cho trẻ ăn thức ăn từ đậu nành sẽ không gây dậy thì sớm và không ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất.

Cha mẹ thực sự nỗ lực hết mình vì sự trưởng thành của con cái, nhưng phải có cơ sở khoa học, không thể đưa ra kết luận về một thứ, một thực phẩm nào đó chỉ dựa trên những lời đồn đại trên mạng, không để trẻ ăn mà thay vào đó dẫn đến tình trạng mất cân đối dinh dưỡng ở trẻ, khiến trẻ dễ bị ốm.

Hạ Thảo