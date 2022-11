Toàn cảnh lễ khai mạc World Cup 2022

Nước chủ nhà cho biết, lễ khai mạc được sử dụng tối đa công nghệ hiện đại để đảm bảo hình ảnh ngày mở màn thật đa sắc màu, kết nối thế giới, mang đến thông điệp hòa bình, nhân ái cũng như khởi đầu giải đấu một cách suôn sẻ.

Theo ghi nhận, lễ khai mạc World Cup 2022 khá dài. Tuy nhiên, khán giả không cảm thấy nhàm chán và khó chịu bởi những màn trình diễn ấn tượng. Ý tưởng của lễ khai mạc chính là sự pha trộn văn hóa Đông Tây, điểm lại tinh hoa của các kỳ World Cup trước, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Qatar.

Lễ khai mạc có sự xuất hiện của nam diễn viên gạo cội người Mỹ Morgan Freeman. Điểm nhấn là màn trình diễn của ca sĩ em út trong nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS - Jungkook, và ca sĩ nước chủ nhà Fahad Al Kubaisi.

Bài hát chính thức World Cup 2022 có tên Hayya, Hayya, Better Together được trình diễn bởi các ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar). Trong khi trái bóng chính thức được sử dụng trong các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này là Al Rihla do Adidas sản xuất.

Trong bài phát biểu khai mạc, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani kỳ vọng World Cup 2022 thành công nhất lịch sử và khẳng định Qatar sẽ nỗ lực làm điều đó. Lễ khai mạc World Cup 2022 kết thúc sau màn pháo hoa ấn tượng.

“Xin chào đón tất cả các bạn đã đến với World Cup 2022. Tôi hy vọng đây sẽ là kỳ World Cup thành công nhất lịch sử, chúng tôi sẽ nỗ lực làm điều đó. Cuối cùng sau nhiều ngày chờ đợi, World Cup 2022 đã khai mạc”, Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani nói.

“Từ nay và 28 ngày sắp tới, chúng ta sẽ cùng theo dõi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Mọi sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo sẽ cùng với Qatar theo dõi những trận đấu hay nhất. Xin chào mừng các bạn đến với Qatar”, Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani nhấn mạnh thông điệp khai mạc.

World Cup 2022 đã chính thức khai mạc và thế giới sẽ cùng tận hưởng những ngày tràn ngập không khí bóng đá sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh lễ khai mạc World Cup 2022:

Thanh Bình (lược dịch)