Vợ chồng ông Hồ Nhân thế chấp loạt căn hộ hạng sang Metropole Thủ Thiêm trị giá gần 200 tỷ đồng để vay ngân hàng

Dự án Metropole Thủ Thiêm cũng là dự án thuộc sở hữu của Sơn Kim Land - công ty gia đình vợ ông Hồ Nhân.

Theo thông tin từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo, vợ chồng ông Hồ Nhân – bà Nguyễn Thị Hồng Vân thế chấp 5 căn hộ hạng sang để vay tiền từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, thời điểm đăng kí giao dịch đảm bảo là 12/7/2021.

Đó là các căn hộ tại Tòa nhà The Galleria Residence, Lô 116, Khu chức năng số 1, Phường An Khánh, Quận 2 (nay là Thành phố Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh thuộc Dự án cụm nhà chung cư đa chức năng cao cấp với tên thương mại là The Metropole Thủ Thiêm.

Được biết Metropole Thủ Thiêm là một trong những dự án bất động sản hạng sang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trên các trang website rao bán, Metropole Thủ Thiêm theo giới thiệu là thủ phủ mới của thành phố, nằm ngay vị trí đắc địa tại quận 2 giáp ranh trung tâm.

Các căn hộ ông Nhân – bà Vân thế chấp bao gồm các căn hộ số có diện tích sàn xây dựng từ 153,6 m2 đến 379,98 m2, giá 1 m2 sàn dao động từ 109 triệu đồng/m2 đến 209 triệu đồng/m2. Tổng giá trị các căn hộ thế chấp là 193,8 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần Quốc Lộc Phát.

Tuy nhiên được biết, dự án Metropole Thủ Thiêm cũng gián tiếp thuộc sở hữu của Sơn Kim Land – công ty thuộc sở hữu của gia đình nhà vợ ông Nhân. Nguyên nhân do Sơn Kim Land và công ty liên quan - CTCP Địa ốc Phúc Đạt đang sở hữu phần lớn cổ phần tại Công ty TNHH Gateway Berkeley. Trong khi đó, Gateway Berkeley hiện đang gián tiếp sở hữu lượng lớn cổ phần tại Quốc Lộc Phát – chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Sóng Việt (Metropole Thủ Thiêm) qua công ty TNHH Đầu tư TTSV.

