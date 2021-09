Thủy Tiên – Công Vinh tốn kém bao nhiêu cho phí dịch vụ sao kê 18.000 trang giấy?

Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng đầu giờ chiều 17/9 để chuẩn bị cho buổi livestream. Ảnh FB Thủy Tiên.

Việc công khai sao kê được thực hiện vào chiều 17/9/2021 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Nam Sài Gòn. Hoạt động này thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và cộng đồng mạng thông qua việc phát trực tiếp trên fanpage của Thủy Tiên.

Đây là một bản sao kê gây tốn nhiều giấy mực theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Có tới 18.000 trang giấy A4 được Vietcombank cung cấp nhằm thể hiện đầy đủ nội dung sao kê tài khoản của khách hàng Trần Thị Thủy Tiên (tên đầy đủ của ca sỹ Thủy Tiên).

Bản sao kê này là bản sao chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản thanh toán. Những phát sinh giao dịch này bao gồm tất cả các giao dịch ra và vào tài khoản và được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản là ca sỹ Thủy Tiên.

Hiện có 2 hình thức sao kê là sao kê trực tuyến trên Internet Banking, cây ATM và sao kê trực tiếp in ra giấy, có chứng thực của ngân hàng. Thủy Tiên đã lựa chọn phương thức sao kê thứ hai với những thông tin về chủ sở hữu, số dư đầu kỳ, các giao dịch phát sinh trong kỳ (chi tiêu, thanh toán hoá đơn, rút tiền,…), số dư cuối kỳ.

Phóng viên của 6 cơ quan báo chí được Thủy Tiên mời đến đưa tin về sự kiện đặc biệt này.

Ngoài kết quả sao kê, nhiều người cũng rất muốn biết Thủy Tiên và Công Vinh đã phải tốn kém bao nhiêu cho chi phí sao kê tới tậm 18.000 trang giấy?

Được biết, chi phí in sao kê phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng, thường phổ biến 2.000-5.000 đồng/trang và có thể miễn phí toàn bộ cho khách hàng VIP. Tại Vietcombank, ngân hàng miễn phí với in sao kê định kỳ một lần một tháng, khi in sao kê định kỳ nhiều hơn 1 lần 1 tháng thì sẽ thu phí 5.000 đồng/trang hoặc theo thoả thuận, tối thiểu 20.000 đồng/lần.

Đối với in sao kê đột xuất theo yêu cầu của khách hàng, chi phí tại Vietcombank cũng là 5.000 đồng/trang. Tuy nhiên, nếu in sao kê các giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày yêu cầu, phí in tối thiểu là 30.000 đồng/lần; sao kê giao dịch phát sinh trên 12 tháng tối thiểu 50.000 đồng/lần.

Tại một số ngân hàng khác, chi phí in sao kê theo yêu cầu là 2.000 đồng/trang, tối thiểu 10.000 đồng/lần. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng sẽ miễn phí toàn bộ phí dịch vụ in sao kê với khách hàng VIP.

Hiện chưa rõ khách hàng Trần Thị Thủy Tiên có được Vietcombank xác định là khách VIP hay không, cũng như mức phí dịch vụ in sao kê (nếu có) là bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu theo biểu phí dịch vụ hiện hành do ngân hàng niêm yết, với mỗi trang sao kê có mức phí 5.000 đồng, số tiền phí cho dịch vụ này đối với 18.000 trang sao kê lên đến 90 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về kế toán, kiểm toán, việc công bố 18.000 trang sao kê của Thủy Tiên không thể nói lên được nhiều điều nếu cô ca sỹ này không mời kiểm toán vào cuộc. Hơn nữa, sao kê chỉ thể hiện được lượng tiền vào – tiền ra, chứ không cho biết tiền đã đi đâu.

“Tiền sau khi rút khỏi ngân hàng đã được Thủy Tiên phát đến tay người dân như thế nào, mỗi người dân được phát bao nhiêu, cái đó gần như là không thể kiểm kê được, kể cả với cá nhân Thủy Tiên.” Một chuyên gia về kế toán cho hay.

Được biết, để chuẩn bị cho buổi livestream công khai hoạt động sao kê, từ chiều tối hôm trước Thủy Tiên đã có mặt tại Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn để thực hiện màn “tập dượt”. Từ sáng sớm 17/9, chi nhánh này đã vận chuyển một lượng giấy A4 lớn nhất từ trước đến nay nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

