Chủ resort 5 sao sắm máy giặt, tăng lương gấp đôi cho nhân viên phục vụ bà con từ Sài Gòn về cách ly miễn phí

“Thành phố Đà Nẵng chúng ta trải qua 5 đợt dịch - 5 lần khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua. Năm lần phong tỏa, cách ly nhưng là rất nhiều lần thành phố mình và mọi người phải tạm cách xa nhau, nhà nhà đóng cửa để giữ gìn an toàn. Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu được sự lo lắng, nỗi nhớ nhà và nhớ cả cuộc sống bình yên thường ngày của bà con khi đang sinh sống trong tâm dịch.

Tập đoàn chúng tôi rất sẵn lòng đồng hành và vui mừng đón tiếp tất cả bà con, cô chú – anh - chị - người con của Quảng Nam, Đà Nẵng trở về lưu trú miễn phí trong thời gian cách ly....”

Đó là một trong những nội dung trong bức thư mà Tập đoàn Vicoland gửi UBND TP Đà Nẵng, Sở Du lịch, Hội đồng hương Quảng Nam, Đà Nẵng tại TP.HCM và khu vực phía Nam cùng bà con Đà Nẵng, Quảng Nam tại tâm dịch phía Nam về việc cung cấp khách sạn làm nơi cách ly miễn phí cho bà con đồng hương trở về từ vùng dịch.

Hình ảnh khu khách sạn 5 sao Risemount Premier Resort đón bà con Đà Nẵng về ở cách ly miễn phí.

Theo đó, toàn bộ khu nghỉ dưỡng 5 sao Risemount Premier Resort sẵn sàng cho chương trình của TP Đà Nẵng đón bà con về cách ly với thông điệp “Về nhà thôi” vô cùng ấm áp.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Trần Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Vicoland Group cho biết, sau khi có thư ngỏ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với bà con Đà Nẵng hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có nguyện vọng muốn về quê hương, thành phố sẽ phối hợp đón bà con về nhà.

Để ủng hộ chương trình này, Chủ tịch Tập đoàn Vicoland đã ra quyết định ngay tức thì. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn đã tức tốc làm văn bản đăng ký với UBND TP Đà Nẵng xin được tiếp đón bà con về cách ly miễn phí tại khách sạn của khu nghỉ dưỡng 5 sao ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo ông Hiền, Tập đoàn cũng là đơn vị đầu tiên miễn phí toàn bộ chi phí lưu trú, ăn uống cho bà con trong thời gian ở cách ly tại khu nghỉ dưỡng này.

Ông cho biết, còn mua sắm máy giặt để bà con giặt giũ thuận tiện trong những ngày cách ly tại đây.

Khu resort dự phòng số lượng phòng ở cho nhân viên y tế địa phương, nhân viên phục vụ, phòng dự phòng để nếu có ca F0 để cách ly kịp thời; hiện khách sạn còn 38 phòng đôi và 30 phòng đơn. Do đó, việc bố trí số lượng bà con về cách ly tại khách sạn sẽ do Sở Du lịch Đà Nẵng sắp xếp để đảm bảo việc cách ly y tế và an toàn phòng chống dịch.

Bên cạnh các trang thiết bị có sẵn tại khách sạn đã đảm bảo phù hợp, sau khi các Sở, ngành kiểm tra có yêu cầu sắm sửa thêm một số trang thiết bị cần thiết, Tập đoàn cũng đã mua sắm, trang bị ngay để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã có những buổi tập huấn cho nhân viên ở khách sạn để có thể phục vụ bà con tốt nhất, đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Không chỉ được lưu trú miễn phí, bà con khi về cách ly còn được ăn uống miễn phí với các suất ăn đảm bảo tương đương tiêu chí 5 sao.

Hiện nay, theo quy định của Đà Nẵng, với những người ở khu cách ly tập trung, tiêu chuẩn ăn 1 người là 80.000 đồng/ngày; thế nhưng ông Hiền cho biết, khi bà con ở tại khách sạn 5 sao của Tập đoàn thì các suất ăn hàng ngày sẽ cao hơn mức quy định của thành phố, đảm bảo tương đương theo tiêu chí 5 sao của khách sạn.

“Chúng tôi không xem bà con về cách ly như những người bệnh mà thông điệp của chúng tôi là đón bà con như những vị khách, đón chào họ về nhà... để bà con có tinh thần thoải mái nhất, điều này được quán triệt đối với tất cả các nhân viên phục vụ tại khách sạn”, một đại diện khác của Tập đoàn cho hay.

Cũng theo vị này, để có thể vận hành cả khu khách sạn và nhân viên phục vụ bà con với số lượng nhân sự là 40 người.

“Toàn bộ số nhân sự này đã làm việc tại khách sạn từ trước. Ngoài mức lương Tập đoàn trả cho nhân viên gấp đôi, gấp ba so với mức lương đang nhận, chúng tôi còn luôn động viên nhân viên để họ an tâm khi làm việc trong khoảng thời gian phục vụ bà con. Đồng thời, Tập đoàn cũng đưa ra những kịch bản để hướng dẫn cho nhân viên làm việc cho phù hợp với quy định”, vị đại diện này nói.

Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên sẽ đón bà con trở về Đà Nẵng vào sáng mai (21/7), khách sạn sẽ đón bà con thuộc quận Ngũ Hành Sơn và đến trưa bà con sẽ về tới nơi.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland (Vicoland Group) tiền thân là Công ty CP Tài chính Vincon, được thành lập vào ngày 5/06/2007. Ông Bùi Đức Long là Chủ tịch Tập đoàn.

Tập đoàn này hiện là chủ đầu tư nhiều dự án tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

