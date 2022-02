Kiếm tìm ngôi nhà chuẩn nhật tại khu “tây” Hà Nội

“Nhà theo phong cách Nhật” tuy không là xu hướng mới nhưng chưa bao giờ giảm sức hút với nhóm khách hàng có gu thưởng thức cao.

Sự chỉn chu, tinh tế của các không gian kiểu Nhật tạo ra đẳng cấp sống khác biệt cho gia chủ và cũng là đích đến khiến không ít người theo đuổi.

Chất sống Nhật “hiếm có khó tìm” tại Hà Nội

Kiến trúc Nhật chú trọng sự thông minh, bền bỉ và chiều sâu trải nghiệm. Phong cách này đem đến cho người sử dụng những không gian sống tiện nghi, giàu tính nghệ thuật nhưng không phô trương. Xem trọng sự hòa hợp “trong – ngoài”, người Nhật không để cảm giác thư thái chỉ dừng sau cánh cửa mà biến cả không gian quanh nhà trở thành thiên đường sống.

Kiến trúc xứ Phù Tang có sức quyến rũ lớn với người Việt. Điều này thể hiện từ việc ưa chuộng các sản phẩm Nhật Bản trong gia đình; cố gắng đưa phong cách Nhật vào bài trí nội thất; đến việc nhiều người nâng niu những chậu bonsai kiểu Nhật trên ban công hoặc bàn làm việc.

Chị Khánh Hà, chuyên viên ngân hàng tại quận Nam Từ Liêm, chia sẻ: “Vợ chồng tôi có thời gian du học tại Nhật Bản nên khá hiểu và yêu lối sống Nhật. Nhưng dù dày công đầu tư, tôi cũng chỉ tạo dựng được không gian kiểu Nhật bó hẹp trong căn nhà riêng chứ không thể có được phong vị Nhật thực thụ quanh nhà. Cho đến khi Vinhomes ra mắt phân khu The Sakura, niềm mơ ước của tôi mới thành hiện thực.”

Phân khu The Sakura, Vinhomes Smart City sở hữu phong cách sống đúng chất Nhật Bản

Là sản phẩm hợp tác giữa hai thương hiệu hàng đầu ngành BĐS Việt - Nhật, phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City) đang tạo nên cơn sốt khi đem đến không gian sống Nhật Bản hoàn chỉnh từ căn hộ đến tiện ích, cảnh quan. Tại The Sakura, cư dân sẽ được sở hữu những căn hộ đúng theo phong cách Đất nước Mặt trời mọc, cùng với view nhìn ra hệ thống tiện ích phong cách Nhật độc đáo.

Một góc cảnh quan mang hơi thở xứ Anh Đào tại The Sakura

Ngay trong nội khu The Sakura là vườn Nhật quy mô 1.100m2 với hơn 20 cảnh quan đặc sắc: vườn thiền Bạch Hạc, vườn trà đạo Chaniwa, thung lũng hoa Hokkaido… Đặc biệt, mang đến cho cư dân phương pháp thư giãn đúng chuẩn Nhật, The Sakura còn sở hữu riêng hồ bơi 4 mùa mái kính phong cách resort 1.000m2, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi… Tại The Sakura, bất kỳ ai cũng có thể thỏa sức trải nghiệm lối sống xanh xứ Phù Tang vốn chỉ nằm trong giấc mơ của những cư dân đô thị chật chội.

Chia sẻ về căn hộ mới tại phân khu SA2 - The Sakura, chị Khánh Hà hào hứng cho biết thêm: "Vài tháng nữa thôi, gia đình tôi sẽ được chuyển đến ngôi nhà hằng mơ ước. Sức khỏe bố mẹ tôi hẳn sẽ được cải thiện khi mỗi ngày có thể tập dưỡng sinh tại vườn Nhật, giao lưu bạn bè ở vườn trà đạo; các con tôi có thể tự đi bộ đến trường gần nhà. Tôi còn lên kế hoạch để cả gia đình nghỉ dưỡng tại bể bơi 4 mùa ngay trong nội khu.”

The Sakura – Mang phong vị Nhật trong không gian sống

Không chỉ tự hào bởi các cảnh quan độc đáo tại The Sakura, hệ sinh thái tiện ích khổng lồ của đại đô thị Vinhomes Smart City cũng sẽ là điều kiện để cư dân sở hữu chất lượng sống không thua kém người dân Nhật Bản. Từ vun đắp trí tuệ tại hệ thống trường Vinschool, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Vinmec, vui chơi tại đại công công viên Zen Park 6,1ha, đến giao lưu cùng cộng đồng cư dân quốc tế đến từ 20 quốc gia…

Một đặc điểm khác của lối sống Nhật được đề cao tại The Sakura là văn hóa tàu điện. Phân khu này được ưu ái đặt giữa tam giác vàng 3 tuyến metro trong tương lai. Từ đây, cư dân còn có thể thuận tiện di chuyển tới các địa điểm trọng yếu trong thành phố thông qua các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn và đường Lê Quang Đạo.

Không dừng lại ở đó, chủ đầu tư cũng nỗ lực truyền tải trọn vẹn nhất giá trị tinh thần, lối sống của Đất nước Mặt trời mọc đến với cộng đồng cư dân, bắt đầu bằng bộ quà tặng tri ân mùa Onenga theo truyền thống Nhật.

Trong văn hóa Nhật, quà tặng đầu năm - Onenga thể hiện sự trân trọng và thiện chí xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa người trao và người nhận.

Năm nay, bộ quà tặng Onenga dành riêng cho cư dân The Sakura bao gồm: quà bằng tiền mặt 100 triệu đồng cho 200 khách hàng đầu tiên – thay lời chúc năm mới may mắn, thịnh vượng; quà tặng 5 năm phí quản lý – trao trọn sự quan tâm đến cuộc sống và trải nghiệm dịch vụ của cư dân; cùng quà tặng “phong cách chất sống resort” chuẩn Nhật Bản với Hồ bơi 4 mùa đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City được đặt riêng trong lòng phân khu.

Bên cạnh quà tri ân mùa Onenga, khách hàng mua căn hộ thuộc tòa SA2 phân khu The Sakura còn được tham gia 2 chương trình ưu đãi hấp dẫn khác. Đó là chương trình Bốc thăm trúng thưởng "Mua nhà sang - rinh xe xịn" (thời gian từ 07/01/2022 đến 15/02/202) với giải thưởng 1 xe VinFast Fadil bản tiêu chuẩn trị giá 425.000.000 đồng. Đồng thời, chương trình “Lộc Xuân Như Ý”, chủ đầu tư dành tặng khoản lì xì 5 chỉ vàng cho 100 khách hàng đầu tiên ký thủ tục đặt cọc từ ngày 17/01/2022 đến ngày 15/02/2022, ký hợp đồng mua bán muộn nhất vào ngày 25/02/2022.

Minh An