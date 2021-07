Giá thuê đất KCN liên tục tăng, 'ông lớn' bất động sản công nghiệp bội thu

Do nguồn cung hạn chế nên giá thuê đất KCN tại TP Hồ Chí Minh hiện đang cao nhất với 191 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê tại Hưng Yên tăng mạnh nhất 16%, đạt 97 USD/m2/chu kỳ thuê.

Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.

Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), với những điểm mạnh vượt trội so với các nước trong khu vực, Việt Nam được xem là một trong các điểm đến lý tưởng của các công ty đa quốc gia. Do đó, sẽ có sự tăng trưởng của dòng vốn FDI vào nước ta trong thời gian tới và các doanh nghiệp chủ đầu tư khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi từ điều này.

Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn sẵn sàng cho thuê tại Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu có cơ hội đẩy nhanh tốc độ cho thuê, với giá cho thuê tốt hơn. Về dài hạn, mở rộng quỹ đất sẽ là hướng phát triển bền vững thay vì kỳ vọng giá cho thuê tăng liên tục qua các năm.

So với các nước lân cận như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Philipines thì Việt Nam có nhiều tiềm năng để thu hút vốn FDI trong thời gian tới nhờ các yếu tố như: GDP tăng trưởng đều qua các năm; Chính trị ổn định; Chi phí nhân công thấp; Cơ sở hạ tầng, thủ tục pháp lý và hành chính có sự cải thiện; Chính sách ưu đãi thuế cạnh tranh. Điều này sẽ giúp làm tăng nhu cầu thuê đất công nghiệp trong thời gian tới.

Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy ở các tỉnh thành mạnh về khu công nghiệp (KCN) đang ở mức tương đối cao, đặc biệt các KCN ở Bắc Ninh, Bình Dương và Đồng Nai đã cho thuê gần hết.

Do đó, trong 2-3 năm tới, nhu cầu thuê đất có thể tăng lên ở Hải Phòng và Vũng Tàu do đây là hai tỉnh có quỹ đất lớn và tỷ lệ lấp đầy thấp hơn so với các tỉnh thành lân cận Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hải Phòng, KCN VSIP Hải Phòng (507 ha và tỷ lệ lấp đầy 72% vào cuối năm 2020) và KCN Tràng Duệ 3 (687 ha, dự kiến ​​đưa vào hoạt động từ năm 2023) sẽ có cơ hội tăng trưởng.

Trong khi đó, KCN Phú Mỹ 2 (621 ha - tỷ lệ lấp đầy 77%), KCN Phú Mỹ 2 mở rộng (401 ha - tỷ lệ lấp đầy 34%) và KCN Châu Đức (1.556 ha - tỷ lệ lấp đầy 40%) là những địa chỉ dự kiến sẽ có cơ hội tăng trưởng.

Do nguồn cung hạn chế nên giá thuê đất liên tục tăng. Cụ thể, ở phía Nam, giá thuê tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang cao nhất với 191 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thuê tại các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương và Đồng Nai cũng tăng 4-6% so với cùng kỳ.

Tại miền Bắc, giá thuê đất KCN tại Hưng Yên tăng mạnh nhất với 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 97 USD/m2/chu kỳ thuê, trong khi các tỉnh khác tăng 3-9%.

Tuy vậy, giá thuê đất tại Việt Nam hiện đang dần tiệm cận với mức giá của các nước trong khu vực. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các KCN Việt Nam. Do đó, VDSC cho rằng giá thuê có thể sẽ không tăng nhiều trong thời gian tới và hướng phát triển tối ưu là mở rộng quỹ đất, thay vì kỳ vọng giá thuê tăng liên tục.

DN bất động sản công nghiệp lãi lớn

Theo báo cáo tài chính quý 1/2021 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC), chỉ trong 3 tháng đầu năm, KBC đã ghi nhận khoản lợi nhuận cao ngất ngưởng hơn 714 tỷ đồng, cao cấp 7,6 lần cùng kỳ năm 2020.

Nếu so với mức lợi nhuận cả năm 2020, thì chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận của KBC đã vượt mức thực hiện cả năm 2020, thậm chí cao gấp đôi con số thu về trong năm ngoái, gần 320 tỷ đồng.

Theo lý giải từ phía KBC, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả kinh doanh này là do công ty ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị. Cụ thể, doanh thu từ cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản của KBC trong báo cáo tài chính quý 1 đạt hơn 1.904 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 468 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng Công ty Sonadezi (SNZ) cũng công bố doanh thu quí 1/2021 đạt 1.266 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó riêng mảng kinh doanh khu công nghiệp đạt hơn 365 tỉ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng cao. Như Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) quý 1/2021 lãi 58 tỷ đồng tăng, 127% so với cùng kỳ 2020; CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC – Mã CK: IJC) quý 1/2021 lãi sau thuế đạt 292 tỉ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) báo lãi ròng trong quý 1/2021 tăng 32%, đạt gần 113 tỷ đồng....

Tuân Nguyễn