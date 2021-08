Điều gì đang xảy ra với Alibaba của tỷ phú Jack Ma?

Chuyện gì đã xảy ra tại Alibaba của tỷ phú Jack Ma?

Tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma, chiếm 80% thị trường thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc đã báo cáo sự sụt giảm trong các chỉ số tài chính quan trọng và không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Sau khi kết quả được công bố, cổ phiếu của Alibaba tại New York đã giảm hơn 2% xuống còn 196 USD.

Điều này có nghĩa là gì?

Alibaba báo cáo tăng trưởng doanh thu hàng năm 34% lên 205,7 tỉ nhân dân tệ (31,9 tỉ USD). Nhưng con số này là tính cả việc mua cổ phần của chuỗi đại siêu thị Sun Art. Nếu loại trừ giao dịch này, doanh thu của công ty chỉ tăng 22%. Và các nhà phân tích không đồng thuận với kết quả từ chỉ số này của Alibaba.

Các chuyên gia của Refinitiv dự đoán, mức tăng trưởng của Alibaba lên 32,3 tỉ USD.

Cổ phiếu của Alibaba tại New York đã giảm hơn 2% xuống còn 196 USD. (Ảnh: AP)

Theo giới chuyên gia, đây được cho là sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng của Alibaba. Tính đến ngày 31/3, doanh thu của công ty tăng trưởng 64%, đạt 187,4 tỉ nhân dân tệ (28,6 tỉ USD) nếu không tính thương vụ Sun Art, mức tăng trưởng là 40%.

Ngoài ra, doanh thu từ mảng kinh doanh chính của Alibaba là thương mại điện tử tăng 35% lên 184 tỉ nhân dân tệ. So với kết quả kinh doanh quý 1/2021, Alibaba đã tăng 1,7 lần, lên tới 161,4 tỉ nhân dân tệ.

Doanh thu từ mảng kinh doanh quan trọng thứ hai của Alibaba là điện toán đám mây tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 16,1 tỉ nhân dân tệ. Nhưng trong quý vừa qua, phân khúc này đã tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động là 30,85 tỉ nhân dân tệ (4,8 tỉ USD), giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 12 tháng vừa qua, tính đến thời điểm 30/6, số lượng người dùng tích cực trong hệ sinh thái Alibaba đạt 1,18 tỉ, tăng 45 triệu người dùng so với quý đầu tiên của năm lên 912 triệu người (chủ yếu người sống ở Trung Quốc).

Theo nhà phân tích Sergey Kaufman của Finam, ngay cả với những chỉ số này cũng khiến các nhà đầu tư thất vọng, bởi số lượng người dùng hoạt động trong tháng của thị trường hóa ra thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 939 triệu so với 947 triệu.

Thu nhập ròng là 42,8 tỉ nhân dân tệ (6,6 tỉ USD), giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền tự do của Alibaba giảm xuống còn 20,7 tỉ nhân dân tệ (3,203 tỉ USD) gần như âm 43%.

Alibaba giải thích điều này rằng họ buộc phải trả khoản tiền phạt chống độc quyền 2,8 tỉ USD do cơ quan quản lý Trung Quốc ban hành vào đầu năm nay, cũng như các khoản đầu tư khác.

Các nhà phân tích của Daiwa dẫn lời Bloomberg cho hay, Alibaba đang đầu tư vào nền tảng Taobao và các thị trường địa phương khác, điều này sẽ cho phép tăng số lượng người dùng ở Trung Quốc thêm 100 triệu vào cuối năm 2022.

Liệu Alibaba có đạt được kỳ vọng?

Alibaba không phải là gã khổng lồ công nghệ đầu tiên không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Tuần trước, Amazon đã công bố doanh thu ròng 113 tỉ USD, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng 115 tỉ USD.

Ông Vitaly Isakov, giám đốc đầu tư của Otkritie Management Company cho biết các nhà phân tích đã quá lạc quan và đánh giá quá cao khả năng của Alibaba.

Trong khi đó, giám đốc đầu tư Evgeny Shatov cho rằng, khi các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng, mọi người dần bắt đầu quay trở lại các cửa hàng ngoại tuyến ở Mỹ và Trung Quốc.

Theo Goldman Sachs, tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến của Trung Quốc trong quý 2/2021 đã chậm lại 13% so với cùng kỳ. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho Alibaba, tuy nhiên, vẫn sự cảnh báo này còn quá sớm. Bởi trong lễ hội mua sắm hàng năm vào ngày 18/6, người tiêu dùng Trung Quốc đã đặt hàng trực tuyến đạt 89,4 tỉ USD, tăng 26,5% so với năm trước.

