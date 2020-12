Sếp ngân hàng, chứng khoán, công nghệ đứng sau “Vũ trụ điện ảnh Galaxy” thu về cả nghìn tỷ mỗi năm với hàng loạt bộ phim đình đám

Galaxy ME bắt đầu hoạt động từ năm 1994 đến nay trở thành một thế lực trong ngành truyền thông - giải trí tại Việt Nam được hậu thuẫn bởi một đội ngũ sếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

"Mắt Biếc" ra mắt 2019 trở thành một trong những bộ phim Việt thành công nhất năm, với doanh thu phòng vé 160 tỷ đồng. Nhà sản xuất phim là tên tuổi hàng đầu tại Việt Nam về truyền thông – giải trí, Công ty Galaxy ME.

Trước "Mắt Biếc", Galaxy ME có "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thu về gần 80 tỷ đồng cũng là hiện tượng năm 2015. Sau "Mắt Biếc", Galaxy ME chuẩn bị cho ra mắt "Em của Trịnh", bộ phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến ra rạp vào Giáng sinh năm sau cũng đang thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng. Việc chuyển thể những câu chuyện cũ thành phim đang trở thành công thức ưa thích của Galaxy ME trong những năm gần đây.

Hệ sinh thái truyền thông - giải trí Galaxy doanh thu hơn nghìn tỷ mỗi năm

Đằng sau sự thành công của những bộ phim kể trên có dấu ấn không nhỏ của hệ sinh thái Galaxy. Họ đi từ sản xuất phim (Galaxy Production), rạp chiếu – phân phối (Galaxy Studio), nền tảng chiếu phim trực tuyến (Galaxy Play), truyền thông (Galaxy Communications) và tạp chí – tin tức (Galaxy Media).

Galaxy Production cho biết là nhà sản xuất phim hàng đầu trong nước với lợi tức đầu tư cao, tạo ra nhiều bộ phim có doanh thu kỷ lục, sản xuất và đầu tư vào hơn 5 bộ phim mỗi năm. Ngoài những cái tên kể trên, Galaxy Production còn có "Cua lại vợ bầu", phát hành 2019 nằm trong top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Tỷ trọng khách đến các hệ thống rạp năm 2019 (Statista)

Galaxy Studio, chủ sở hữu hệ thống rạp chiếu phim hiện đang xếp thứ 3 Việt Nam về thị phần, sau CGV và Lotte (hai công ty Hàn Quốc). Theo số liệu từ Statista năm 2019, nhà rạp Galaxy Cinema thu hút khoảng 13% lượng khách, Lotte 21% và CGV 44%. Galaxy Distribution, thuộc Galaxy Studio là công ty phân phối phim số hai về phim nước ngoài và phim trong nước, xếp sau CGV.

Doanh thu của Galaxy Studio tăng mạnh 25% trong năm 2019 đạt 1.215 tỷ đồng. Đặc điểm của các doanh nghiệp quản lý hệ thống rạp là doanh thu của họ tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của các phim bom tấn diễn ra trong năm. 2019 là năm thành công chung với các doanh nghiệp chiếu phim rạp, doanh số bán vé toàn thị trường đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 24%.

Biên lãi gộp của Galaxy Studio trên 44%, lợi nhuận đạt 72 tỷ đồng, tăng 47%. Nhưng so với giai đoạn 2016 – 2017, lợi nhuận ròng của công ty này giảm sút rõ rệt, cho dù doanh thu tăng gấp đôi.

Không chỉ làm phim chiếu rạp, Galaxy ME còn sở hữu cho mình một nền tảng chiếu phim trực tuyến theo nhu cầu (VOD), giống như mô hình của Netflix. Galaxy Play trước đó được biết với tên Film+, đổi lại từ tháng 4 năm nay. Theo Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam, Galaxy Play là nhà cung cấp dịch vụ xem phim có bản quyền số 1 trong nước.

Quy mô doanh thu của Galaxy Play không ngừng tăng trưởng kể từ khi thành lập năm 2015, đạt 90 tỷ đồng năm ngoái, tăng hơn 36%. Tuy nhiên nền tảng xem phim trực tuyến này đang lỗ nặng, trong 4 năm gần nhất tổng mức lỗ lên tới 227 tỷ đồng, tệ nhất là vào năm 2017 lỗ 140 tỷ đồng.

Mặc dù thua lỗ, nhưng vốn chủ sở hữu của Galaxy Play tính đến cuối năm 2019 vẫn còn tương đối dồi dào, ghi nhận 226 tỷ đồng. Vốn điều lệ ở mức 132 tỷ. Trong quá khứ, Galaxy Play từng có thời điểm âm vốn chủ 100 tỷ đồng năm 2017, tuy nhiên công ty này đã tăng vốn nhanh chóng trong năm kế tiếp để có nguồn lực kinh doanh.

Galaxy Media vận hành một trong những tờ tạp chí về tin tức và phân tích kinh doanh tương đối nổi tiếng tại Việt Nam – Nhịp Cầu Đầu Tư. Họ cũng là đơn vị tổ chức các sự kiện kinh doanh uy tín trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng, bất động sản và giải thưởng 50 công ty niêm yết hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty Galaxy Communications có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quan hệ công chúng từ năm 1994, doanh thu năm ngoái đạt gần trăm tỷ đồng.

Hậu thuẫn bởi đội ngũ làm tài chính hùng mạnh, tốt nghiệp Harvard

Hoạt động chính trong lĩnh vực truyền thông – giải trí, tuy nhiên đứng sau Galaxy ME là đội ngũ nhà sáng lập và lãnh đạo với nền tảng tài chính – ngân hàng cực kỳ vững chắc. Họ cùng có một điểm chung thú vị là từng có thời gian học tập tại Đại học Harvard, Mỹ.

Sáng lập Galaxy ME, bà Đinh Thị Hoa có bằng MBA Harvard, đồng sáng lập công ty chứng khoán Thiên Việt và đầu tư vào công ty công nghệ tài chính Momo. Ngoài là Chủ tịch Galaxy ME, bà Hoa cũng đang là Phó Chủ tịch tại TVS, thành viên HĐQT tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Đối tác của bà Hoa cùng thành lập nên Galaxy ME là ông Trần Vũ Hoài, thành viên HĐQT bà Hoàng Mai Hương – Chủ tịch Saatchi & Saatchi Việt Nam cũng đều là những người từng học thạc sĩ tại Harvard.

Trong một tài liệu họp cổ đông thường niên mà chúng tôi thu thập được. Danh sách thành viên HĐQT của Galaxy ME nhiệm kỳ 2013 – 2018 còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Thiên Việt; ông David Đỗ - thành viên sáng lập của VIGroup (quỹ đầu tư quản lý khối tài sản 500 triệu USD rót vốn và nhiều công ty nổi tiếng của Việt Nam trong đó có Galaxy ME); và ông Trương Đình Anh (người từng làm CEO của CTCP FPT). Trong đó, ông David Đỗ (Đỗ Huy Dũng) cũng là một người có bằng MBA tại Harvard.

Theo cafef.vn