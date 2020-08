Phát hiện kho chứa 24 tấn nội tạng lợn nhiễm tả lợn châu Phi

Nội tạng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Mới đây, ngày 20/8/2020 tại Hải Phòng, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 huyện An Dương kết phối hợp với Đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất kho hàng đông lạnh ( ở tổ dân phố số 8 khu dân cư Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương), đã phát hiện 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi, ngoài ra còn có gần 2 tấn sản phẩm gia súc đông lạnh không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây là kho hàng đông lạnh được dựng bằng các tấm cách nhiệt, đặt trọn trong ngôi nhà cấp bốn, ở khu dân cư ít người qua lại. Tại thời điểm kiểm tra kho hàng có chứa nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như chân gà, đùi gà, phao câu gà, xương chân gà,…Toàn bộ số hàng hóa trên có nguồn gốc nước ngoài có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn.

Chủ kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo trình bày của chủ hàng, số chân gà trên mua về sau đó cơ sở tự rút xương rồi đóng vào thùng cát tông của cơ sở, vận chuyển bán đi tiêu thụ tại một số tỉnh lân cận hoặc được xuất đi Trung Quốc.

Trước đó, ngày 17/8/2020 Đội QLTT số 04 cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 1 xe đông lạnh vận chuyển 24 tấn nội tạng lợn. Chủ hàng đăng ký thường trú tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mua thu gom tại các tỉnh miền Tây về xuất bán cho Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Giang.

Cục QLTT thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra phát hiện toàn bộ số nội tạng động vật trên bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi.

Hiện nay, Cục QLTT thành phố Hải Phòng tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT và UBND TP Hải Phòng, Cục QLTT Hải Phòng đã tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa là các sản phẩm động vật nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi và đảo đảm cung cầu hàng hóa là thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong đợt cao điểm cả nước phòng chống dịch Covid-19.

PV