Doanh nghiệp vàng bạc duy nhất đã niêm yết hiện hoạt động ra sao?

Giá cổ phiếu PNJ đã tăng hơn 7% kể từ đầu năm 2022, đóng cửa phiên 10/2 đạt mức giá 103.300 đồng/cp, gần đạt mức đỉnh 107.000 đồng thiết lập hồi tháng 11 năm ngoái.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc duy nhất niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. PNJ có mạng lưới phân phối rộng khắp với 166 cửa hàng và hơn 3.000 nhà phân phối trên cả nước.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12/2021, doanh thu thuần của PNJ đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và tăng 31% so với tháng trước) trong khi lợi nhuận ròng đạt 192 tỷ đồng (tăng 43,4% so với cùng kỳ và tăng 37% so với tháng trước) do nhu cầu dồn nén hậu giãn cách xã hội.

Kết quả này tương đương tháng 2 (mức đỉnh trong năm 2021) và vượt mức trước Covid-19.

Trong quý 4/2021, doanh thu bán lẻ và vàng miếng tăng mạnh 15% và 70% so với cùng kỳ nhờ giá vàng trong nước tăng, trong khi doanh thu bán buôn giảm 4,2%. Doanh thu vàng miếng tăng nhưng biên lợi nhuận gộp chung giảm từ 20,2% trong quý 4/2020 còn 17,7% trong quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.593 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021. Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ hoàn thành 93% kế hoạch đề ra cho năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.030 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm trước đó và chỉ đạt 84% kế hoạch đặt ra trong năm 2021.

Năm 2021, doanh thu bán lẻ và vàng miếng của PNJ lần lượt tăng tăng 10,5% và 25% so với năm trước. Kết quả này là đáng ghi nhận khi Tổng Cục Thống kê cho biết doanh số bán lẻ và bán buôn của Việt Nam giảm lần lượt 4% và 6% trong năm qua do ảnh hưởng của Covid-19.

Với kết quả trên, biên lợi nhuận gộp 2021 của PNJ đạt 18,2%, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước là 19,6%, chủ yếu do biên lợi nhuận từ tháng 7- 10/2021 (giai đoạn giãn cách xã hội) kéo giảm biên lợi nhuận gộp cả năm.

Theo ban lãnh đạo công ty, việc mở rộng mạng lưới phân phối tại các đô thị loại 2 và 3 chưa tác động đáng kể đến biên lợi nhuận gộp chung nhưng doanh thu trên mỗi khách hàng tại các cửa hàng mở mới đã cải thiện.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng PNJ chỉ được miễn tiền thuê cửa hàng tại các trung tâm thương mại. Ngoài ra, PNJ vẫn trả đầy đủ lương và thưởng cho nhân viên trong giai đoạn giãn cách xã hội. Do đó, chi phí bán hàng vẫn ở mức cao, chiếm 8,6% doanh thu 2021 (năm 2020 là 8,1%).

Tính đến cuối năm 2021, PNJ có 319 cửa hàng vàng (20 cửa hàng mở mới), 13 cửa hàng bạc (đóng 20 cửa hàng), 2 cửa hàng PNJ style và 3 cửa hàng CAO Fine Jewelry (thương hiệu cao cấp). Mạng lưới bán lẻ bao gồm 341 cửa hàng trên khắp cả nước.

ĐHCĐ của công ty đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu ở mức giá 95.000 đồng/cp trong quý 1/2022. PNJ ước tính thu về 1,4 nghìn tỷ đồng từ việc phát hành này để mở mới cửa hàng cũng như tăng công suất trong 3 năm tới.

Ngân Giang