Đất Xanh vào top doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2020 tại Việt Nam

Tập đoàn Đất Xanh được đánh giá cao ở tất cả hạng mục, với số điểm từ 4.2/5 tới 4.88/5 so với mức trung bình 3.2/5, đặc biệt là ở những hạng mục như “Cơ hội đào tạo và lộ trình phát triển cho nhân viên” và “Khen thưởng cho những đóng góp xứng đáng”.

Tập đoàn Đất Xanh được HR Asia vinh danh là một trong những Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2020 tại Việt Nam.

HR Asia Award là giải thưởng uy tín do tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine tổ chức nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu vừa có sức tăng trưởng bền vững, vừa có môi trường làm việc lý tưởng cho nguồn lực lao động tại châu Á. Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia như Hong Kong, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan... và là lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam.

Năm 2020, giải thưởng “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2020” (Best companies to work for in Asia 2020 - chapter in Vietnam) đã tiến hành thẩm định 308 doanh nghiệp và hơn 11.400 nhân viên tại Việt Nam với nhiều vòng đánh giá, khảo sát và phỏng vấn về môi trường, chính sách làm việc, cảm nhận của cá nhân, cơ hội thăng tiến, văn hóa tập thể, lãnh đạo… Tập đoàn Đất Xanh là một trong số 66 doanh nghiệp được vinh dự nhận giải này năm nay, cùng với Coca-Cola, Kepple Land, Unilever Việt Nam, Prudential, Shinhan Bank, PWC, Deloitte, Heineken, Olam Vietnam, Standard Charter, AEON Vietnam…

Giải thưởng “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2020 tại Việt Nam” là kết quả những nỗ lực không mệt mỏi của Tập đoàn Đất Xanh trong việc xây dựng và triển khai chính sách phát triển con người một cách bền vững. Với hệ thống hơn 40 công ty con, công ty liên kết và hơn 4.500 nhân viên trên toàn hệ thống, qua hơn 18 năm phát triển, Đất Xanh đã trở thành tập đoàn uy tín trong lĩnh vực Bất động sản có vốn điều lệ hơn 5.200 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 21.000 tỷ đồng. Đất Xanh đã và đang triển khai, hoàn thiện chuỗi hệ sinh thái bất động sản với 4 mảng kinh doanh chính, bao gồm dịch vụ bất động sản; phát triển dự án; xây dựng; khu công nghiệp và đô thị.

Trải qua gần 18 năm phát triển, tập đoàn Đất Xanh hiện có hơn 4.500 nhân viên, với hệ thống hơn 40 công ty con, công ty liên kết, tổng tài sản hơn 21.000 tỷ đồng.

“Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn tăng trưởng này, chúng tôi đặt ra các chiến lược về phát triển nhân lực và đặt trọng tâm cốt lõi để từng bước hoàn thành chiến lược này. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, luôn có kế hoạch đào tạo trong công việc để phát triển nhân sự nội bộ. Chỉ có chính sách về phát triển nhân sự đúng đắn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bản sắc mới có thể giữ chân và thu hút người tài. Lãnh đạo công ty cũng luôn đặt ra các ngưỡng thách thức về nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, qua đó thôi thúc đội ngũ đối đầu với các thách thức, và khi họ vượt qua cũng là lúc họ chứng minh được năng lực và gắn kết hơn với tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và hoàn thiện thêm các chính sách phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc để tiếp tục là nơi làm việc tốt nhất Châu Á với chiến lược vươn ra khu vực trong 5 năm tới của tập đoàn”, ông Bùi Ngọc Đức, tân Tổng giám đốc mới bổ nhiệm chia sẻ ngay sau sự kiện.

Năm 2020, HR Asia nghiên cứu về độ uy tín của các công ty có môi trường làm việc nổi bật, sau đó đánh giá về mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model – T.E.A.M) để khảo sát mức độ hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc của họ, dựa trên 3 tiêu chí chính (Gắn kết về cảm xúc - Heart, Suy nghĩ và Động lực - Mind, Niềm tin và Thái độ - Soul), 3 tiêu chí phụ (Nhận thức của cá nhân trong tập thể, Cảm xúc nơi làm việc và Hành động trong tập thể). Mô hình này đưa ra góc nhìn tổng thể và đầy đủ nhằm đánh giá mức độ gắn bó của từng nhân viên riêng lẻ và từng đội nhóm/ phòng ban trong các tình huống khác nhau, từ đó thấy được mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên trong công ty cũng như năng lực của lãnh đạo.

Ở vòng cuối, chuyên gia đánh giá sẽ phỏng vấn cấp lãnh đạo công ty để tìm hiểu chiến lược, chính sách nhân sự. HR Asia sẽ tổng hợp tất cả thông tin từ 3 vòng đánh giá để chọn ra những công ty có môi trường làm việc tốt nhất năm 2020.

Đông Hường