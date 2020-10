Lễ 20/10, khách chịu chơi chi hàng chục triệu đồng đặt hoa nhập khẩu

Khách hàng ưa chuộng đặt hoa nhập khẩu

Chia sẻ với PV Infonet, chị Ngọc Ánh - chủ shop hoa Rooms is Bloom ở Văn Cao (Ba Đình – Hà Nội) cho biết, gần đây, khách hàng có xu hướng sử dụng hoa nhập khẩu nhiều hơn.

“Năm nay, giá hoa nhập khẩu tăng 30%, tại cửa hàng hoa của chúng tôi ưu tiên nhập khẩu các loại hoa từ Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản... Bên cạnh đó, cũng có một số loại hoa nhập từ Trung Quốc”, chị Ánh cho hay.

Bình hoa có giá hơn chục triệu đồng được khách hàng đặt mua tại shop hoa Rooms is Bloom.

Theo chị Ánh, giá hoa nhập khẩu năm nay tăng so với mọi năm do thời điểm trước dịp lễ 20/10 có bão nên việc vận chuyển khá khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Trong khi đó, một số loại hoa ở Việt Nam năm nay không có do tình hình mưa bão.

“Khách hàng thường ưu tiên các loại hoa nhập khẩu vì màu sắc đẹp, đa dạng và rất bền. Ở shop hoa của chúng tôi, dòng hoa hồng Ecuador được khách hàng ưa chuộng nhất vì loại hoa này bông rất to, thời gian chơi bền hơn các loại hoa ở Việt Nam khoảng 4-5 ngày. Với ngày lễ dành cho phụ nữ thì hoa có màu hồng, tím, đỏ... luôn là những màu hoa được khách hàng lựa chọn nhiều nhất...”, chị Ngọc Ánh cho hay.

Bình hoa cúc mẫu đơn nhuộm nhiều màu sắc lạ mắt.

Ngoài ra, theo quan sát tại cửa hàng hoa này, có rất nhiều bông cúc mẫu đơn màu trắng được nhuộm thành màu tím, màu cam, màu xanh... khá bắt mắt.

Chủ cửa hàng cho biết, những bông cúc mẫu đơn này được sử dụng công nghệ nhuộm sinh học dành riêng cho thực vật, không ảnh hưởng đến độ bền của hoa cũng như sức khỏe của người tiêu dùng.

Những lẵng hoa có giá tiền triệu được nhiều khách hàng đặt mua tặng dịp 20/10 này.

Thị trường năm nay tiêu thụ chậm hơn, theo chị Ngọc Ánh, số lượng doanh nghiệp đặt hoa tươi tặng các khách hàng và đối tác giảm đáng kể. Ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động đến kinh tế nên các doanh nghiệp cũng tiết giảm các khoản chi này.

Tuy nhiên, chị Ánh cho hay, đối với khách hàng cá nhân mua tặng gia đình, người thân thì không giảm.

“Có khá nhiều khách hàng đặt bình hoa độc lạ, mức giá 10-12 triệu đồng/bình hoặc có những khách đặt bó hoa mức giá 4-6 triệu đồng để tặng người thân. Những bình hoa hàng chục triệu, chúng tôi sử dụng 90% là các loại hoa nhập khẩu, rất ít hoa nội địa”, chị Ngọc Ánh thông tin thêm.

Với ngày lễ dành cho phụ nữ thì hoa có màu hồng, tím, đỏ... luôn là những màu hoa được khách hàng lựa chọn nhiều nhất.

Cũng nhận định nhu cầu sử dụng hoa năm nay giảm nhẹ, chị Nguyễn Hồng Vân, chủ một shop hoa tươi ở Quan Nhân (Thanh Xuân – Hà Nội) cho hay, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần do một số cơ quan không khuyến khích tổ chức chúc mừng vì đợt này đang lũ lụt miền Trung nên dành tiền để ủng hộ.

Khách mua năm nay cũng nhiều người chọn các bó hoa, lẵng hoa có giá thành dao động từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng. Số ít khách hàng khác chọn những bó hoa đắt tiền hơn, hàng chục triệu đồng mỗi bó.

Những bình hoa tươi thắm kết hợp nhiều loại hoa nhập khẩu và nội địa có giá 2-3 triệu đồng.

Theo chị Vân, hoa chủ đạo của các bó hoa, lẵng hoa đắt tiền này chủ yếu là hoa hồng Ecuador – nhập khẩu từ Anh, hoa phụ bó kèm cũng là những loại hoa nhập từ Hà Lan.

“Nhiều khách hàng cá nhân vẫn sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng đặt mua những lẵng hoa, bó hoa đắt tiền để tặng người thân. Đến thời điểm hiện tại, shop hoa của chị Vân đã nhận nhiều đơn hàng giá thành trên chục triệu đồng. Bình hoa có giá gần 30 triệu đồng của một khách hàng nam vừa đặt cũng đã hoàn thành và đã chuyển đi”, chị Vân tiết lộ.

Thậm chí, có khách hàng còn đặt những bình hoa “khủng” hơn nhưng chị Vân cho biết cửa hàng không nhận vì không có đủ nhân lực để đáp ứng.

