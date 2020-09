Tổng thống Estonia cảnh báo ‘cơ hội’ của Nga sắp kết thúc

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ ERR của Estonia, bà Kaljulaid cho rằng, Điện Kremlin không còn đủ tài chính để thực hiện tham vọng đế quốc của mình. Tuy nhiên, Nga gây nguy hiểm thời cơ sắp kết thúc và “cánh cửa sổ cơ hội” của Nga đang đóng lại.

Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid cảnh báo ‘cơ hội’ của Nga sắp kết thúc. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Estonia cho biết, Nga gây nguy hiểm cho các nước láng giềng không phải vì họ muốn mở rộng đế chế, mà vì hiểu rằng thời cơ của họ sắp kết thúc. “Cánh cửa sổ cơ hội của Nga đang đóng lại. Ngày nay Nga trở thành một nguy cơ đối với châu Âu”, bà Kaljulaid nói.

“Đây là mối nguy hiểm mà chúng tôi không ngừng cố gắng giải thích cho các đồng minh phương Tây”, bà Kaljulaid nói thêm.

“Nga đang tìm cách để phá vỡ sự thống nhất của châu Âu, dựa trên các giá trị chung bằng cách thu hút ai đó về phía mình, ít nhất là vì lý do kinh tế để gia tăng rạn nứt trong hàng ngũ của chúng ta. Tất cả điều này là không tốn kém. Việc can thiệp vào các cuộc bầu cử đòi hỏi một số quỹ tắc nhất định, nhưng về nguyên tắc nó rẻ hơn nhiều so với sự can thiệp quân sự”, bà Kaljulaid nhấn mạnh.

Cũng theo bà Kaljulaid, Nga đang làm tất cả những điều này khi biết rằng cánh cửa cơ hội đang đóng lại và bây giờ câu hỏi cho chính họ là sẽ sẵn sàng làm gì để sử dụng cơ hội này trước khi nó biến mất.

Tổng thống Estonia cho rằng Nga muốn mở rộng đế chế là suy nghĩ lỗi thời. “Đây là suy nghĩ lỗi thời vì một lý do đơn giản, sự phát triển và duy trì của bất kỳ đế chế nào cũng phải trả giá. Và nếu bản thân họ rất yếu về mặt kinh tế, họ đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ từ góc độ nhân khẩu học, thì trên thực tế họ không có cơ hội để gánh chịu những chi phí như vậy”, bà Kaljulaid giải thích.

Ngoài ra, bà Kaljulaid cũng nói về các sự kiện ở Ukraine. Theo bà, nhiều người tin rằng sau khi sáp nhập Crimea, Nga sẽ chiếm được toàn bộ Ukraine, nhưng điều này đã không xảy ra. “Nga nhận ra rằng người dân Ukraine, những người sẽ là đồng minh tự nhiên của họ, không muốn điều này trong bất kỳ hoàn cảnh nào và họ đang cố gắng tránh tình trạng này lặp lại”, Tổng thống Estonia kết luận.

Trước đó, Crimea trở thành một khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Ukraine vẫn coi bán đảo Crimea là phần lãnh thổ nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Moscow đã nhiều lần tuyên bố sự sáp nhập của bán đảo Crimea vào Nga không hề trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Báo Pháp: Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đang làm suy yếu NATO Nếu các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước đây cố gắng giữ Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng ngũ, thì giờ đây Tổng thống Erdogan tạo ra những vấn đề mới làm suy yếu liên minh từ bên trong.

Thanh Bình (lược dịch)