Tình hình Syria: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dùng UAV tấn công Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dùng UAV bắn phá Syria; Quân đội Syria chuẩn bị tấn công IS lần đầu tiên trong năm là những diễn biến mới của tình hình Syria.

UAV Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Al-Raqqa

Một máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công phía bắc tỉnh Al-Raqqa hôm 22/11.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào các khu vực dân sinh nằm gần thành phố ‘Ain ‘Issa ở phía bắc tỉnh Al-Raqqa, nơi đang thuộc quyền kiểm soát của phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dùng UAV bắn phá Syria. (Ảnh minh họa)

Nguồn tin địa phương cho biết, dùng UAV, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá vào các khu vực dân sinh ở thành phố ‘Ain ‘Issa gây ra thiệt hại về nhà cửa và đất nông nghiệp.

Cũng theo nguồn tin, “quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng đánh thuê đang kiểm soát nhiều ngôi làng, thị trấn và thành phố từ tháng 10/2019, cũng như liên tiếp triển khai tấn công nhằm vào dân thường và khiến hàng ngàn người phải đi sơ tán đồng thời đánh cắp tài sản của người dân ”.

Thời gian gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân được Ankara hậu thuẫn đã tăng cường tấn công chống lại SDF và Các lực lượng Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra lời bình luận về thông tin SANA cáo buộc Ankara dùng UAV tấn công tỉnh Al-Raqqa.

Trước đó, vào ngày 21/11, một phái đoàn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào phía tây bắc Syria giữa lúc có tin Ankara muốn xây dựng các chốt quân sự mới trong tỉnh Idlib.

Nguồn tin từ tỉnh Idlib cho hay, phái đoàn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Syria sau khi băng qua giao lộ Kafr Lousen và đi thẳng về phía tây bắc Syria.

Còn theo nhiều báo cáo, sau khi rút khỏi các chốt quan sát ở những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thiết lập nhiều chốt kiểm soát mới bên trong vùng Jabal Al-Zawiya, phía nam tỉnh Idlib.

Những chốt quan sát mới này nằm gần với tiền tuyến của quân đội Syria ở phía nam Idlib. Động thái này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không ngừng có thêm nỗ lực để ngăn chặn quân đội Syria tổ chức phản công đánh sâu vào vùng Idlib.

Dù quân đội Syria đã dừng chiến dịch tấn công dưới mặt đất bên trong tỉnh Idlib, nhưng nhiều khả năng quân chính phủ Syria vẫn sẽ cho triển khai chiến dịch phản công mới để dọn dẹp những khu vực còn lại đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân trên tuyến đường cao tốc chiến lược Latakia -Aleppo (M-4).

Cuộc tấn công IS đầu tiên trong năm của quân đội Syria

Quân đội Syria đang chuẩn bị cho đợt tấn công lớn nhằm vào lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau nhiều tháng hai bên giao tranh đáp trả nhau ở miền trung và phía đông Syria.

Báo cáo từ tỉnh Aleppo cho hay, quân đội Syria đã di chuyển lực lượng tăng viện từ phía tây sang phía tây bắc của vùng Badiya Al-Sham để chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công IS.

Kế hoạch này được quân đội Syria chuẩn bị sau nhiều tháng IS tấn công phía đông tỉnh Hama, nơi IS từng bị đánh bại hồi năm 2017.

Chiến dịch tấn công IS của quân chính phủ Syria có thể sẽ kéo dài vài ngày với sự tham gia của cả lực lượng không quân, do việc xác định vị trí của IS trên vùng sa mạc rộng lớn là vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, khả năng chiến dịch sẽ được bắt đầu từ phía tây bắc vùng Badiya Al-Sham sau đó lan rộng sang các khu vực quanh Badiya Al-Sukhnah, nơi IS đã lập một cứ điểm lớn gần thị trấn sa mạc phía đông Palmyra.

Trước đó, hồi mùa hè, không quân Nga đã tổ chức không kích quy mô lớn nhằm vào IS gần các tỉnh biên giới Homs và Deir Ezzor. Quân đội Nga cho biết hàng chục tay súng IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

Mỹ rút quân hay chỉ luân chuyển lực lượng?

Lần thứ 3 trong tuần qua, một phái đoàn của quân đội Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Syria để tiến về Iraq hôm 20/11, giữa lúc nhiều báo cáo nhấn mạnh quân đội Mỹ đang cắt giảm bớt quân số ở Syria.

Cụ thể, hôm 20/11, một phái đoàn quân đội Mỹ gồm 30 chiếc xe tải được nhìn thấy di chuyển từ tỉnh Al-Hasakah của Syria tới tỉnh Nineveh của Iraq.

Phái đoàn này gồm các xe chở theo thiết bị hậu cần và binh sĩ Mỹ được chuyển tới Iraq. Nhưng không rõ hành động này nằm trong kế hoạch rút quân khỏi Syria hay chỉ là luân chuyển lực lượng.

Cũng trong tuần qua, ít nhất 2 phái đoàn quân đội Mỹ với hàng chục xe tải đã đi qua đường biên giới Al-Walid ở phía đông tỉnh Al-Hasakah để tiến vào Iraq.

Dù chưa rõ đây là hoạt động rút quân hay chỉ luân chuyển lực lượng, nhưng theo một nguồn tin ở Al-Hasakah, người dân địa phương không nhìn thấy lực lượng mới nào của Mỹ xuất hiện ở phía đông bắc tỉnh này.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh thêm, dù Mỹ cho cắt giảm quân số nhưng điều này không có nghĩa quân đội Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Syria.

Minh Thu (lược dịch)