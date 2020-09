Triều Tiên huy động số lượng lớn binh sĩ và phương tiện quân sự làm gì?

Theo phân tích của 38 North, binh sĩ và phương tiện quân sự của Triều Tiên được xếp theo đội hình ở trường huấn luyện diễu binh Mirim, nằm ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 31/8.

“Triều Tiên từ lâu đã mong muốn tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn vào ngày 10/10 nhằm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động. Bức ảnh vệ tinh là bằng chứng đầu tiên cho thấy, quá trình chuẩn bị đang được tiến hành”, Reuters dẫn phân tích của 38 North.

Triều Tiên đang chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động. (Ảnh: Yonhap)

Cơ sở Mirim thường được sử dụng làm nơi để các binh sĩ Triều Tiên diễn tập đội hình tham gia những cuộc diễu binh quân sự. Các cuộc diễu binh này được tổ chức ở quảng trường Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham gia thường xuyên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 10/10 năm nay được cho là ngày lễ lớn trong năm của Triều Tiên, nhưng quá trình chuẩn bị cho sự kiện lại dường như diễn ra muộn hơn so với những năm trước. Nguyên nhân có thể do Triều Tiên vẫn đang thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hoặc do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan thời gian gần đây.

Cũng theo 38 North, trong những tháng gần đây, Triều Tiên dường như đã cho xây dựng khoảng 100 gara kiên cố tại cơ sở Mirim. Do đó, việc xác định những phương tiện nằm trong những gara này dường như là không thể.

“Những dấu lốp xe xuất hiện tại khu vực được cho là gara cho thấy nhiều hoạt động đã diễn ra ở bên trong và xung quanh gara”, 38 North nhấn mạnh.

Triều Tiên từng tận dụng các cuộc diễu binh quân sự để phô trương sức mạnh kho tên lửa đạn đạo, nhưng kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành các vòng đàm phán ngoại giao quốc tế từ năm 2018, tên lửa đạn đạo không còn xuất hiện.

