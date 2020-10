Tình hình Syria: Nga trút tên lửa xuống khu vực quân của Thổ Nhĩ Kỳ

Nga trút tên lửa xuống vị trí phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn buôn lậu dầu; IS chịu tổn thất lớn vì không quân Nga là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Nga phá tan khu vực buôn lậu dầu mỏ ở Aleppo

Quân đội Nga đã cho tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực khai thác dầu nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Syria ở tỉnh Aleppo vào tối ngày 23/10. Vụ tấn công làm xuất hiện những tiếng nổ lớn dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Aleppo.

Hãng tin AMN cho hay, theo nguồn tin từ tỉnh Aleppo, quân đội Nga đã cho phóng loạt tên lửa dẫn hướng vào khu vực khai thác dầu ở gần thành phố Jarabalus.

Cụ thể, nguồn tin nhấn mạnh các tên lửa của Nga đã nhắm trúng bãi dầu được dùng để lọc dầu và tuồn lậu ra bên ngoài nằm giữa thị trấn Al-Kousa và ‘Ayn Al-Bayda thuộc thành phố Jarabulus. Thành phố Jarabulus hiện nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng và là thành trì vững chắc nhất của quân nổi dậy Syria ở tỉnh Aleppo.

Hình ảnh video sau trận không kích của Nga cho thấy, bãi khai thác dầu của phiến quân Syria đã bị hủy diệt hoàn toàn với hàng loạt xe bồn chở dầu bị thiêu rụi. Đây là những xe bồn từng được phiến quân Syria dùng để vận chuyển dầu lậu sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về vụ tấn công trên. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, dường như Nga muốn thông qua cuộc tấn công để gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân được Ankara hậu thuẫn.

Hiện nguyên nhân vì sao Nga cho triển khai đợt không kích vẫn chưa được tiết lộ. Còn phiến quân Syria được Thỗ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã hoạt động trong khu vực này được vài năm.

Trong bối cảnh nạn buôn lậu dầu đang hoành hành ở Syria, khả năng quân đội Nga muốn ngăn chặn phiến quân tuồn thêm hàng ra bên ngoài trong khi đẩy Syria vào cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn.

Vụ tấn công vào đêm 23/10 cũng là lần đầu tiên trong hơn một năm qua quân đội Nga và quân đội Syria triển khai nhằm vào thành phố Jarabulus thuộc phía bắc tỉnh Aleppo.

Nga cáo buộc Mỹ ngăn cản Syria tái hòa giải

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow đặc biệt quan ngại về những diễn biến ở phía đông bắc Syria, đồng thời cáo buộc Mỹ cố tình chia cắt và ngăn chặn công cuộc tái hòa giải dân tộc ở Syria.

“Tình hình ở phía đông bắc Syria ngày càng đáng quan ngại. Điều đáng nói, ngay sau khi đưa ra những lời cáo buộc nhằm vào Nga, một phái đoàn quân sự Mỹ đã chở theo thiết bị quân sự tiến vào khu vực ngoài vùng sông Euphrates từ lãnh thổ Iraq”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh hồi tuần trước.

Cũng theo bà Zakharova, “Rõ ràng, quân đội Mỹ vẫn có những nỗ lực tách lực lượng người Kurd khỏi nhà nước Syria bằng cách ủng hộ tư tưởng chia rẽ”.

Bà Zakharova nhấn mạnh thêm, “Moscow tiếp tục kêu gọi Damascus và các chính quyền tự xưng ở phía đông bắc Syria tiến hành đối thoại tích cực để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên”.

Chiến đấu cơ Nga tấn công IS

Không quân Nga đã có một ngày bận rộn hồi cuối tuần qua khi liên tiếp thực hiện tấn công vào nhiều vị trí của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở miền trung Syia.

Dưới sự hỗ trợ của quân đội Syria, hôm 24/10, không quân Nga đã trút bom đạn xuống các hầm trú ẩn của IS và đoàn xe quân sự IS đang di chuyển ở phía đông Hama và phía đông bắc Homs. Kết quả, IS chịu thương vong lớn về người.

Cụ thể, các chiến đấu cơ của quân đội Nga và Syria đã triển khai không kích vào khu vực nằm giữa hai thị trấn Ithriya của Hama và Jubb Al-Jarrah của Homs. Đây là vùng xa mạc rộng lớn mà IS từng phát động tấn công để chiếm quyền kiểm soát.

Các cuộc không kích của Nga – Syria diễn ra chỉ sau một ngày lục quân Syria giành lại các khu vực tạm thời bị rơi vào tay IS xung quanh thị trấn Ithriya ở phía đông Hama.

Không quân Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội Syria thu hồi những khu vực từng bị mất quyền kiểm soát bằng cách ném bom hạng nặng xuống vị trí trú ẩn của IS.

