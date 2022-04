Tình hình Nga-Ukraine: Nga tìm thấy kho chứa vũ khí ở Kherson

Lực lượng an ninh Nga tìm thấy một kho chứa vũ khí và đạn dược tại nhà máy quân sự Pallada ở Kherson, Ukraine.

Theo truyền thông địa phương, Lực lượng an ninh Nga đã phát hiện ra một kho vũ khí và đạn dược, bao gồm cả súng phóng lựu, tại nhà máy quân sự Pallada ở Kherson, nơi được cho là do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) để lại cho các nhóm phá hoại ở hậu phương của Lực lượng vũ trang Nga.

Một nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết: “Trước khi chạy trốn khỏi Kherson, các sĩ quan SBU đã giấu vũ khí trên lãnh thổ của nhà máy Pallada nhằm mục đích bổ sung đạn dược cho một mạng lưới các nhóm phá hoại bí mật”.

browser not support iframe.

Trong số những vật dụng được tìm thấy ở kho vũ khí nói trên có súng trường tấn công AK-74M, súng bắn tỉa Dragunov, súng phóng lựu RPG-7 và thùng lựu đạn kèm theo. Bên cạnh đó là các thùng đạn dành cho súng máy hạng nặng, thùng lựu đạn RGD-5 và F-1, thuốc nổ và dụng cụ gia công vật nổ tự tạo, phương tiện liên lạc vệ tinh, đài phát, mìn dự trữ cho súng cối cơ động.

Theo các nguồn tin, số vũ khí và đạn dược này được cất giấu ở khu máy móc hẻo lánh trong khuôn viên nhà máy, có lối vào thuận tiện và kín đáo. Nguồn tin cho biết thêm, kho vũ khí được người dân địa phương tình cờ phát hiện và báo cho Lực lượng an ninh Nga.

Gói trừng phạt mới của Nhật Bản đối với Nga có hiệu lực

Gói trừng phạt mới của Nhật Bản đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu 38 loại hàng hóa từ Nga, có hiệu lực vào hôm nay 19/4.

Danh sách này bao gồm rượu và đồ gia dụng, gỗ và các hàng hóa khác. Tổng giá trị của chúng khi nhập khẩu vào Nhật Bản là 15 tỉ yên (118 triệu USD). Trên thực tế, đây là lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Nga đầu tiên.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu hàng hóa trong hợp đồng đã được ký kết trước khi lệnh cấm có hiệu lực sẽ có hiệu lực đến ngày 18/7.

Theo Bộ Tài chính Nhật bản, nhập khẩu của nước này từ Nga đạt tổng cộng 1,55 nghìn tỷ yên (12,2 tỉ USD) vào năm ngoái.

Như vậy, tỷ trọng hàng cấm nhập khẩu chỉ là 1,1%. Tuy nhiên, những khoản này không tính đến thiệt hại do các biện pháp trừng phạt gây ra đối với một số lĩnh vực của nền kinh tế.

Ukraine mở rộng cửa khẩu mà không cần hộ chiếu

Strana.ua dẫn lời người phát ngôn Andriy Demchenko của lực lượng biên phòng Ukraine cho hay, nước này đã mở rộng khả năng đi qua biên giới cho công dân nước này bằng hộ chiếu nội địa.

Trước đó, ông Demchenko nói rằng phần lớn người tị nạn Ukraine sẽ không thể rời khỏi đất nước mà không có hộ chiếu, một ngoại lệ chỉ có thể được thực hiện đối với những người đến từ các khu vực đang diễn ra giao tranh.

“Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình đang phát triển trên lãnh thổ Ukraine trong thời gian thiết quân luật, khi công dân của chúng tôi không thể cấp hộ chiếu nhanh chóng và kịp thời. Đó là vì lý do nhân đạo và phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được trước đó với các nước láng giềng”, ông Demchenko nói.

Nhật Bản dự định cung cấp UAV và thiết bị bảo vệ chống hóa chất cho Ukraine

Kyodo trích dẫn các nguồn tin cho biết , chính phủ Nhật Bản dự định cung cấp cho Ukraine sự trợ giúp bổ sung dưới dạng quần áo và khẩu trang đặc biệt có thể chống lại hóa chất, cũng như máy bay không người lái.

Trước đó, vào tháng 3, Nhật Bản đã gửi hỗ trợ cho Ukraine dưới dạng thiết bị phòng thủ phi sát thương bao gồm: áo giáp, mũ bảo hiểm, quần áo ấm, lều, sản phẩm vệ sinh, khẩu phần ăn khô, máy phát điện cho lực lượng tự vệ nước này.

Ông Zelensky và ông Biden bị “trừng phạt” ở Mexico vì tình hình Ukraine

Tại Thành phố Mexico, vào ngày cử hành Lễ Phục sinh của người Công giáo, một chiếc xe tăng bằng bìa cứng với hình nộm của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky bên trong đã bị đốt cháy.

Tờ La Nacion của Argentina cho biết: “Một chiếc cần cẩu công nghiệp đã nâng tác phẩm lên quảng trường sau đó ngọn lửa từ pháo hoa được thắp sáng trước sự cổ vũ của khán giả”.

Theo đó, một bức tượng ông Biden nhô ra từ cửa mở của xe tăng, trong khi hình nộm ông Zelensky bằng bìa cứng được đặt trong một chiếc xe quân sự.

Tác giả của “nghi lễ” giải thích rằng, ông coi Ukraine phải chịu trách nhiệm về sự leo thang xung đột với Nga do chính quyền Kiev muốn gia nhập NATO.

Thanh Bình (lược dịch)

Tình hình Nga-Ukraine: Ông Zelensky đang đợi ông Biden ở Kiev? Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang tính đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev.