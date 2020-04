Thủ tướng Canada tuyên bố sẽ gia tăng tài trợ cho WHO

RIA đưa tin, Thủ tướng Canada Justine Trudeau mới đây cho biết nước này sẽ tăng cường tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và muốn tìm hiểu về nguồn gốc của virus corona.

“Canada sẽ gia tăng những đóng góp của mình cho WHO để đẩy lùi đại dịch này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một khoản tiền lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm. Đồng thời, chúng tôi thực sự cần phải tìm hiểu nguồn gốc của loại virus này, để chắc chắn rằng tương lai nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, ông Trudeau chia sẻ với báo giới hôm 21/4.

Thủ tướng Canada Justine Trudeau. Ảnh: RIA

Ngoài ra, Thủ tướng Trudeau cho biết, chính quyền Canada đang tạo ra một quỹ hỗ trợ khẩn cấp trị giá 350 triệu USD để hỗ trợ tài chính các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận hoạt động chống lại sự lây lan của Covid-19.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về quyết định của ông ngừng tài trợ cho WHO, không lâu sau khi chỉ trích cách ứng phó của tổ chức này đối với cuộc khủng hoảng do virus SARS-CoV-2 gây ra. Những chỉ trích của ông Trump về WHO đã được lên tiếng trước bối cảnh khó khăn đối với đại dịch ở Mỹ, khi nước này đang đứng đầu về cả số lượng ca mắc và số ca tử vong.

Được biết, Mỹ đã đóng góp gần 900 triệu USD cho ngân sách của WHO trong giai đoạn 2018 và 2019, theo thông tin từ website của tổ chức y tế này. Số tiền trên chiếm 1/5 trong tổng cộng 4,4 tỉ USD ngân sách WHO trong giai đoạn nêu trên.

Về phía mình, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi sự đoàn kết, giữa bối cảnh tổ chức này sẽ mất nguồn đóng góp lớn từ Mỹ sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.

“WHO rất biết ơn nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân, những người đã thể hiện sự ủng hộ và cam kết với WHO trong những ngày gần đây, bao gồm cam kết tài chính của họ. Chúng tôi hoan nghênh sự đoàn kết toàn cầu vì sự đoàn kết này là nguyên tắc của cuộc chơi để đánh bại Covid-19. WHO đang tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu từng phút, từng giờ đối với con virus này, và đang học hỏi từ nhiều nước xem điều gì hiệu quả, và chúng tôi chia sẻ thông tin ấy với thế giới”, ông Tedros nói.

Thanh Bình (lược dịch)